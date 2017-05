Mann alvorlig skadd etter voldsepisode i Oslo. Skal ha blitt angrepet med øks

(Dagbladet): En mann skal være alvorlig skadd etter at han ble angrepet med øks i en leilighet på Sletteløkka, melder Oslo-politiet.

- Vi ble ringt av et vitne klokka ett over ett, som fortalte at en mann var blitt angrepet med øks og at vedkommende hadde fått alvorlige skader i magen, forteller operasjonsleder Rune Ullsand til Dagbladet.

Da nødetatene kom fram til stedet, ble det raskt konkludert at en mann i 20-åra var alvorlig skadd. Mannen er nå fraktet til Oslo Universitetssykehus der han er lagt i narkose, opplyser Ullsand.

Politiet har kontroll på tre personer som befant seg i den aktuelle leiligheten.

- Samtidig søker vi etter en mulig gjerningsmann som skal ha løpt fra stedet. De tre andre vil bli kjørt til politistasjonen for avhør, forteller Ullsand.

Krimteknisk avdeling er på vei til stedet for å sikre spor. Politiet opplyser at de foreløpig ikke kjenner til foranledningen til angrepet.