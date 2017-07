Mann dømt for påkjørsel av 91-åring

I oktober 2015 kjørte 23-åringen en personbil mot Kabelgaten på Økern i Oslo da han i et kryss kjørte på en 91 år gammel mann som var på vei over veien. 91-åringen døde to dager senere.

23-åringen forklarte at han ble blendet av sola i krysset og derfor ikke så 91-åringen som befant seg i fotgjengerfeltet.

Mannen er i Oslo tingrett dømt for uaktsomt å ha forvoldt en annens død. Retten mener han har vært uoppmerksom og på grunn av dette ikke så 91-åringen i fotgjengerfeltet i tide.

Dommen er fengsel i 26 dager. Mannen mister dessuten førerkortet i tre år.

