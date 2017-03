Mann drept av sin egen hund under BBC-innspilling

(Dagbladet): En 41 år gammel mann er død etter at han ble angrepet av sin egen hund nord i London 20. mars i år.

Mannen tok del i en BBC-dokumentar på tidspunktet, skriver The Guardian.

Ifølge den britiske kringkasteren BBC fikk mannen skader i nakken, og ble kjørt til sykehus. Det ble han erklært død to timer seinere.

Døde av blodtap

Hunden var av rasen Staffordshire bull terrier. I likhet med i Norge er enkelte hunderaser forbudt i Storbritannia, men det gjelder ikke Staffordshire bull terrier.

Et dokumentarteam fra BBC var til stede da hendelsen skjedde, men det pågikk ikke filming på tidspunktet. BBC-teamet ringte ambulanse rundt 22.30.

- Et team som lagde en BBC-dokumentar var til stede, men filmet ikke da hendelsen skjedde. På grunn av den pågående etterforskningen, vil det være upassende å kommentere ytterlige, sier en talsmann for kanalen.

Journalistene som var til stede ble avhørt av politiet tidligere denne uka.

Obduksjonen av den 41 år gamle mannen fastslo dødsårsak som hypovolemisk sjokk (blodtap) og skader på luftveiene som stemmer overens med et hundebitt.

- Få ham vekk

En nabo av mannen ble vitne til hendelsen.

- Jeg hørte skrik. «Få ham vekk!», «Få ham vekk!». Han skrek veldig høyt og blødde fra nakken. Det var mye blod, sier en av naboene til BBC.

Ifølge en annen nabo, kan angrepet først ha vært rettet mot en av de andre som var til stede, mens eieren selv forsøkte å få hunden vekk.

- Jeg hørte noen skrike at mannen som bodde der skulle få hunden av dem. Det var da hunden virkelig begynte og han (den avdøde mannen, journ. anm.) må ha grepet inn. Jeg hørte at de skrek at hunden måtte komme seg vekk fra ham, det var da han må ha blitt bitt. Jeg hørte han skrek etter hjelp, sier en annen nabo til London Evening Standard.

Hunden ble etterpå fraktet bort av politiet, og plassert på en kennel. Det vurderes fortsatt om hunden skal avlives etter angrepet.

Aftenposten kunne tidligere i år melde at Staffordshire bull terrier er blitt Oslos mest populære hunderase, og at det ble registrert 100 valper av arten i hovedstaden i 2016.

- Det er ikke nødvendigvis en parkhund, siden det er en fryktløs rase. Den starter ikke bråk, men avslutter bråk, sa Bente Moe fra rasegruppen til Staffordshire bull terrier til avisa.

De fleste påpeker at den middels store muskelhunden, som vanligvis veier mellom 10-17 kilo, er en kjærlig og familievennlig hund.