Mann etterlyst etter alvorlig voldshendelse i Vennesla

(Dagbladet): Klokka 00.50 natt til fredag varslet et vitne Agder politidistrikt om en alvorlig voldshendelse på en adresse i Vennesla.

En mann i 50-årene ble ført til akuttmottaket i Kristiansand.

Han er ved bevissthet fredag morgen, og sykehuset har gitt gode prognoser, opplyser politiet til Dagbladet.

- Det er snakk om en grov kroppskade, og vi har etterlyst en mann i 20-årene i forbindelse med hendelsen, sier lensmann John Thomas Homme i Vennesla og Iveland.

Etterlyste har ingen familierelasjon til fornærmede, men Homme forteller at de to kjenner hverandre. Da Dagbladet snakket med politiet i natt, foretok de vitneavhør for å danne seg et bilde av hendelsen.

Det fortsetter de med i dag.

- Kriminalteknikere er på stedet, og vi foretar avhør. Vi har ennå ikke fått avhørt den skadde, så vi ønsker ikke å kommentere hendelsesforløpet, sier Homme til Dagbladet.