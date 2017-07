(Dagbladet): Politiet fikk klokka 09.05 melding om en mann som forskanset seg inne på Byggmakker-butikken i Lillestrøm.

Politiet forteller til Dagbladet like etter klokka 10 at de forhandlet med mannen og at han nå er tatt hånd om av politiet.

- Vi vet ikke årsaken til hendelsen, sier Patrick Solberg, operasjonsleder i Romerike-politiet.

Alle kunder og ansatte ble evakuert da hendelsen skjedde.

Dagbladet følger saken.