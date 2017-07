Mann i 30-årene funnet død i Skien: - Det er sannsynlig at han er drept

(Dagbladet): En mann i 30-årene ble lørdag kveld funnet død i en leilighet i Odins gate i Skien.

- Vi anser det som sannsynlig at avdøde er drept. Omstendighetene for den vurderingen, og om hendelsesforløpet, ønsker vi ikke å gå ut med nå. Det er fordi vi ønsker å minske risikoen for at vitner og andre skal bli påvirket, sier politiadvokat Tine Henriksen ved Sør-Vest politidistrikt til Dagbladet.

- Fått noe informasjon

Politiet fikk melding om en livløs person i Odinsgate i Skien klokka 21.19 lørdag kveld. Det var to personer i leiligheten som meldte fra. Da politiet kom til stedet, var mannen død.

- Kan dere si noe om hva slags tilknytning disse to har til avdøde?

- Det er også detaljer vi ikke ønsker å gå ut med nå, utover at det var to personer som kom inn i leiligheten og så meldte fra, sier Henriksen.

Telemarks-politiet får bistand fra Kripos og jobber nå med både taktisk og teknisk etterforskning, med arbeid på åstedet, samt vitneavhør.

- Har vitneavhørene gitt dere noe?

- Vi har fått informasjon som har vært av interesse for å klarlegge hendelsesforløpet, sier Henriksen, som ikke ønsker å utdype.

Funnet i egen leilighet

Politiet jobber også med å kartlegge avdødes bevegelser.

- Vi jobber med det. Det er åpenbart interessant, sier Henriksen.

Så langt er det ingen som er pågrepet eller siktet i saken.

Ifølge ta.no var den avdøde mannen bosatt på adressen han ble funnet på.

- Jeg ønsker ikke å si noe om det, utover at han ble funnet i en leilighet, sier Henriksen.