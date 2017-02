Mann i 50-åra fengslet i fire uker for medvirkning til nettovergrep. Skal ha betalt barn for «live-overføringer»

En mann i 50-årene fra Bergen er varetektsfengslet i fire uker, siktet for å medvirke til seksuelle overgrep mot barn via internett.

- Vi ba om fire ukers varetektsfengsel med brev- og besøksforbud, noe vi fikk medhold i, sier politiadvokat Janne Heltne til Bergensavisen.

Påtalemyndigheten mener mannen har medvirket til overgrep mot barn ved å bestille eller betale for slike for såkalte «live-overføringer» via nettet. Ifølge siktelsen skal flere barn ha blitt seksuelt utnyttet i et asiatisk land.

Det skal være snakk om flere tilfeller, og forholdene skal ha skjedd over flere år.

Den tidligere ustraffede mannen ble anmeldt for halvannet år siden, men først ved årsskiftet satte bergenspolitiet ned en egen etterforskningsgruppe for å gjennomgå et databeslag som ble gjort hos mannen i oktober 2015. Han ble pågrepet torsdag.

Ifølge Bergens Tidende skal politiet ha funnet fram til mannen ved å bruke nye og hemmelige metoder for etterforskning, noe som ble innført i fjor sommer.

- Saken mot mannen er relatert til ting som har skjedd på nettet, sier påtaleansvarlig Janne R. Heltne i Vest politidistrikt.

Ifølge mannens forsvarer, advokat Per Magne Kristiansen, er saken gammel. Klienten nekter straffskyld.

– Omfanget, så vidt jeg kjenner til ut fra siktelsen, er veldig begrenset. Slik saken er opplyst nå, erkjennes det ingen straffskyld fra denne side. Det er ikke snakk om noen form for fysiske overgrep, sier han.

