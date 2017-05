Mann i 60-årene dømt for seksuelle overgrep mot barnebarn

En mann i 60-årene er dømt til fengsel i fem og et halvt år for flere seksuelle overgrep mot et barnebarn, melder NRK.

Fra sommeren 2012 og i snaut to år skal stebestefaren ha forgrepet seg på jenta som i dag er 19 år. Ved ett tilfelle var hun 14 år gammel, melder NRK.

Retten har trodd på forklaringen hennes, som er blitt styrket etter funn som er gjort hjemme hos mannen. Han har nektet straffskyld, men ble ikke trodd i retten.

I tillegg til fengselsstraffen, ble mannen i Nordmøre tingrett dømt til å betale 19-åringen 225.000 kroner i erstatning.

NTB