Mann i 70-åra alvorlig skadd etter knivstikking. Kvinne i 60-åra siktet for drapsforsøk

(Dagbladet): Politiet i Innlandet skriver at en mann i 70-åra er innlagt på Lillehammer sykehus etter å ha blitt knivstukket i natt.

Lillehammer kl 0115: Mann i 70-årene knivstukket, innlagt på Lillehammer sykehus. Dame i 60-årene pågrepet, tatt hånd om av helsevesen. — Politiet i Innlandet (@politiinnlandet) May 1, 2017

- Litt etter klokka 01.00 ringer den fornærmede, en mann i 70-åra, inn til akuttmedisinsk kommandosentral (AMK). Politiet blir varslet 01.23 og rykker til en adresse i Lillehammer hvor vi kommer i kontakt med mannen, som er blitt påført flere knivstikk i overkroppen og er alvorlig skadd, sier Frode Øverås, leder for ordensseksjonen ved politiet i Lillehammer, til Dagbladet.

Mannens tilstand skal være stabil, men Øverås understreker at han er alvorlig skadd. Da politiet ankom stedet var han bevisst, men i dårlig forfatning.

- Opplysninger på stedet gjør at vi 02.21 pågriper en gjerningsperson på en annen adresse. Dette er en dame i 60-åra. Hun er uskadd og blir nå tatt hånd om av psykisk helsevern i forbindelse med hendelsen. Hun har knyttet seg til ugjerningen, men har ikke sagt noe om motiv.

NTB skriver at kvinnen er siktet for drapsforsøk, men at hun ennå ikke har avgitt forklaring.

Øverås sier politiet ikke er sikre på hvilken relasjon de to har til hverandre, men sier at de nok er bekjente.

- Det finnes ingen informasjon om at det har vært vitner på stedet, men vi er selvfølgelig interessert i å komme i kontakt med personer som har sett kvinnen.

Åstedet er undersøkt av kriminalteknikere. Politiet på Lillehammer har ansvar for videre etterforskning.