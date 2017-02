Mann i 70-åra funnet død etter brann

(Dagbladet): Brannvesenet rykket rundt klokka 23 onsdag kveld ut etter en brannalarm på Nesodden. Brannvesenet tok seg inn i eneboligen, og fant en eldre mann i 70-åra død.

- Det hele framstår som en ulmebrann. Det har vært kraftig røykutvikling. inne i boligen, sier sier operasjonsleder Pål-André Thorsby i Øst politidistrikt til Dagbladet.

Den omkomne mannen i 70-åra bodde i huset.

Det er foreløpig uklart hva som forårsaket brannen. Ulmebrann er karakterisert ved at de nesten ikke kommer flammer, men at røyken avgir giftige gasser. Politiet mener det er sannsynlig at kullosforgiftning kan ha vært dødsårsak.

- Vi antar at han har omkommet på grunn av røyken. Vi vet ikke hvor lenge brannen har ulmet eller hva årsaken er. Krimteknikere vil undersøke boligen, sier Thorsby.

Det er ingen ytre skader på huset, og brannvesenet fikk raskt kontroll da de tok seg inn i huset.