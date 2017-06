Mann med bombebelte skutt i Brussel - sprengte trillevogn i sentralstasjonen

SISTE: Påtalemyndigheten bekrefter at den mistenkte bombemannen i Brussel er død.

(Dagbladet): Sentralstasjonen, undergrunnsbanen og Grande Place i Brussel er evakuert tirsdag kveld.

De første meldingene gikk ut på full panikk etter en eksplosjon ved 21-tiden.

Ifølge det belgiske kringkastingsselskapet RTBF er en mann skutt og drept, og at en eller to personer greide å rømme fra åstedet.

Vitner har fortalt at mannen skal ha hatt på seg et belte med eksplosiver.

Politiet sier situasjonen er under kontroll.

- Klokken 20.30 var det en mindre eksplosjon på sentralstasjonen her i Brussel. Vi anser dette for å være et terrorangrep, sier talsmann Eric Van Der Sypt ved den føderale påtalemyndigheten på en pressebrifing utenfor stasjonen ifølge nyhetsbyrået AFP.

Van Der Sypt sier at den istenkte ble nøytralisert av soldater som var på stedet umiddelbart etter eksplosjonen.

Like over midnatt natt til onsdag bekreftet påtalemyndigheten i Belgia at den mistenkte bombemannen er død. Det vet foreløpig ingenting om hvem mannen er.

- Sprengte trillevogn

Et øyenvitne forteller at en person ropte «Allahu Akbar» – «Gud er størst» på arabisk – før eksplosjonen.

Dette brukes ofte som kamprop av ytterliggående islamister.

- Jeg gikk ned til mesanin-nivået, noen ropte. Så ropte han "Allahu Akbar og sprengte en trillevogn, forteller Nicolas Van Herrewegen til pressefolk i Brussel.

Bekrefter eksplosjon

Kringkasteren RTL siterer en talsmann for brannmannskapene som bekrefter at en eksplosjon har funnet sted på sentralstasjonen tirsdag kveld. Det er ikke bekreftet hva som forårsaket eksplosjonen.

Statsministeren pressetalsmann sier at statsminister Charles Michel og innenriksminister Jan Jambon følger situasjonen svært tett.

BREAKING: Police 'neutralized' person wearing explosive belt at Brussels Central Station - Belgian media pic.twitter.com/JdGPeBKBYA — Reuters Top News (@Reuters) 20. juni 2017

Le Soir skriver at Gare Centrale og Grand-Place er evakuert etter «en hendelse» på Gare Centrale. Politiet i Brussel skriver på Twitter at situasjonen er under kontroll.

Arnaud Reyman, en talsperson for jernbaneverket Infrabel, sier ifølge NTB at det «brøt ut panikk etter en hendelse» på Gare Centrale.

- Brennende objekt

Rémy Bonnaffé satt og ventet i hovedhallen inne på sentralstasjonen da han hørte et smell.

- Plutselig hørte jeg en veldig høy eksplosjon. Foran meg så jeg et brennende objekt. Folk så seg rundt. Så kom det en ny eksplosjon, og folk begynte å løpe ut av stasjonen. Jeg så ingen skadde, og løp ut selv, sier han til CNN.

Bonnaffé fotograferte den brennende objektet.