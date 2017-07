Mann med pistolliknende gjenstand observert på et spisested i Oslo

(Dagbladet): Politiet fikk klokka 11.50 melding om at det satt en person på et spisested på Lindeberg i Oslo med et skytevåpen.

- Vi kom raskt på stedet og fikk raskt kontroll på vedkommende, sier Tor Grøttum, operasjonsleder i Oslo-politiet.

På Twitter melder politiet at mannen pekte på et vitne med et replikavåpen, altså et falskt kopi-våpen. I tillegg var han i besittelse av en laserpenn.

- For oss og for melder framsto pistolen som ekte. Vi forsøker nå å få oversikt over vitner. Det var flere til stede, og vi forsøker å snakke med dem som var der, sier operasjonslederen.

Den pågrepne mannen er i 40-åra og framstilles for lege.

Lindeberg: En mann bar en pistollignende gjenstand inne på et spisested. Mannen pekte også på et vitne med våpenet. Vi fikk raskt kontroll.. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) 25. juli 2017