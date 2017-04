Mann pågrepet etter angrepet i Stockholm

SISTE: Politiet bekrefter i 21.30-tida at den pågrepne mannens utseende stemmer overens med mannen på bildene i etterlysningen.

(Dagbladet): Politiet bekrefter overfor den svenske storavisa Aftonbladet at en mann som sier han er skyldig i angrepet i Stockholm, er pågrepet i forstaden Märsta. Mannen er ifølge avisas opplysninger skadd.

- Vi bekrefter at én person er pågrepet for å ha hatt befatning med saken, sier politiets pressetalsmann Lars Byström til Aftonbladet klokka 20.30.

Han opplyser samtidig at fire personer er døde og tolv skadd (oppjustert til 15 skadde i 21-tida).

Byström gir de samme opplysningene til Tidningarnas Telegrambyrå (TT) og Sveriges Television.

Det var like før klokka 15 en lastebil kjørte inn i folkemengden på Drottninggatan i Stockholm sentrum, før den krasjet i butikken Åhléns City.

En mann ble i 17.30-tida etterlyst med bilde. Politiet beskriver ham som en mann de ønsker å komme i kontakt med, fordi han var i nærheten av åstedet i det aktuelle tidsrommet.

Ifølge Aftonbladets opplysninger likner den nå pågrepne mannen på ham som er avbildet i etterlysningen, men politiet vil ikke kommentere dette.

Lastebilen tilhører bryggeriet Spendrups, og ble like før angrepet stjålet under lossing på et serveringssted. Ifølge Expressen forsøkte Spendrups' sjåfør å stoppe angriperen ved å stille seg foran kjøretøyet, men måtte kaste seg til side.

- Vi er utrolig sjokkert, sier bryggeriets pressesjef Rose-Marie Hertzman til Dagbladet.

Hun opplyser at sjåføren vil bli tatt hånd om av bryggeriets krisegruppe.

Politiet oppfordrer Stockholms borgere til å holde seg innendørs. All kollektivtrafikk var i flere timer stanset, men er så smått begynt å komme i drift igjen i kveld.

Norsk UD opplyser til Dagbladet at ambassaden i Stockholm jobber med å kartlegge hvorvidt nordmenn er berørt av angrepet.

