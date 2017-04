Mann pågrepet etter drap på svensk FN-gransker i Kongo

Politiet i Kongo har pågrepet en person som er mistenkt for å ha drept den svenske FN-granskeren Zaida Catalán.

En annen mistenkt skal ha rømt i forbindelse med pågripelsen. I tillegg er fire politifolk som var ansvarlig for å holde oppsikt med de to mistenkte, pågrepet, opplyser kongolesisk påtalemyndighet fredag, ifølge Reuters.

Catalán og hennes amerikanske kollega Michael Sharp forsvant 12. mars sammen med flere kongolesere. FN-granskerne var i Kongo for å undersøke anklager om vold og omfattende menneskerettsbrudd begått av den kongolesiske hæren og militsgrupper.

Senere ble Catalán og Sharp funnet døde i en massegrav i provinsen Kasai. Tolken deres lå i samme grav, ifølge myndighetene i Kongo.

Kongolesiske myndigheter har tidligere opplyst at de to ble bortført av ukjente opprørere. Kongos regjering uttalte onsdag 29. mars at drapene skal etterforskes, og at myndighetene vil lete etter FN-granskernes savnede kongolesiske kolleger. Samme dag varslet svensk politi at det innleder egen etterforskning.

Det er første gang noensinne at FN-eksperter har forsvunnet i Kongo, ifølge Human Rights Watch.

- Jeg sender mine dypeste kondolanser til deres familier, kjære og kolleger, sa FNs generalsekretær António Guterres etter at de ble funnet døde.

