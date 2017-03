Mann pågrepet etter og drap og bussbarrikadering i Las Vegas

Mannen som barrikaderte seg inne i en buss i Las Vegas med to andre personer er pågrepet. En mann skal være drept.

Politiet i Las Vegas opplyste tidligere lørdag at deler av den amerikanske storbyen var sperret av etter at en bevæpnet mann barrikaderte seg inne i en buss. Mannen, som bar et håndvåpen, skal senere ha overgitt seg til politiet uten dramatikk.



Politiet i Las Vegas skrev på Twitter tidligere lørdag at en del av South Las Vegas Boulevard ble sperret på grunn av hendelsen, og de oppfordret folk til å holde seg unna området.



Flyfoto av stedet viste at flere politikjøretøy omringet en toetasjes hvit buss, og ifølge vitner skal politiet ha brukt en megafon for å snakke til mannen inne i bussen.



- Skyteepisoden skjedde inne i bussen, sa polititalsmann Larry Hadfield til USA today, ifølge AFP.

- Det har vært en hendelse, med to ofre. Begge ble brakt til sykehus, og en av dem er død, fortsatte Hadfield. Den andre personen skal ha pådratt seg mindre skader.

(NTB)