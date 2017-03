Mann pågrepet for gjengleder-drap

(Dagbladet): Politiet i Stockholm skriver på sine nettsider at en mann i 30-åra er pågrepet og mistenkt for å ha drept to personer i Kista nord i Stockholm. Drapet skjedde onsdag forrige uke.

Den mistenkte mannen ble pågrepet i natt i Danmark, etter samarbeid med europeisk politi. Mannen blir bragt til Stockholm.

Gjengleder

Den ene av de drepte er utpekt som gjengleder i Stockholm. Ifølge Expressen var han en av lederne i Stockholm-gjengen Lejonen (Løvene). Han skal hete Merhawi Aregai og er 26 år gammel. En 20-åring som også satt i bilen og ble drept, skal ikke ha hatt sterke bånd til gjengmiljøet.

Lejonen er først og fremst kjent for sin narkotikavirksomhet, ifølge den svenske avisa.

Det var onsdag kveld det kom meldinger om at to personer var blitt skutt i hodet i en bil. Begge ble kjørt til sykehus.

Får kritikk

Aftonbladet fikk i helga innsyn i en avviksrapport skrevet av ambulansetjenesten som kom til stedet etter drapet.

Av rapporten framgår det skarp kritikk av politiet ettersom de ikke skal ha samarbeidet med ambulansepersonellet etter skytingen.

Da ambulansen kom til åstedet, lå en av mennene på ryggen med stengte luftveier i baksetet på en politibil, ifølge avviksrapporten som er sendt til Stockholms landsting.

Ifølge ambulansearbeideren møtte de en politibil i høy fart, som hadde en av mennene i baksetet, og ambulansepersonell fikk ikke tilgang til mannen på stedet. Politibilen kjørte videre til Karolinska sykehus.

Politiet opplyste i helga om at det ikke er uvanlig i bydelen at politiet kjører skadde til sykehuset. Men sier de har startet en intern granskning.

- Best, helt enkelt

Ifølge Aftonbladet jobber også politiet med en teori om at de drepte enten ble lokket til et møte med en rivaliserende gjeng, eller til møtet som handlet om en form for leveranse.

Da Dagbladet var i kontakt med gjengledernes venner i helga, sa noen av dem at Aregai var «best, helt enkelt». Mens andre svarer at media må la «Merhawi og hans familie sørge i fred»

- Det behøves ikke mer drittkasting fra journalister. Respekter at noens sønn, noens beste venn, noens kjæreste ikke finnes blant oss mer. Det blir ikke bedre av den dritten dere skriver om han i avisa, sier en annen mann til Dagbladet.

Etterforsker 47 drap

Da den utpekte gjenglederen ble skutt i hodet onsdag, steg antall drap i Stockholm til fem på to døgn. Politiet i Stockholm-området etterforsker aktivt 47 drap og 57 drapsforsøk. Samtidig pågår det tolv gjengkonflikter i regionen.

Til sammenligning er det i gjennomsnitt rundt 30 drap i Norge i året.

- Vi kan konstatere at det utelukkende dreier seg om gjengmiljøet. Det er kjente konflikter og impulshandlinger som er vanskelige å avverge, sa Patrik Ungsäter, leder for politiet i den nordlige delen av Stockholm.