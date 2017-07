Mann siktet for cruisedrap på kona: - Drepte fordi hun ikke ville slutte å le av meg

(Dagbladet): Den 39 år gamle eiendomsmekleren Kristy Manzanares fra den amerikanske delstaten Utah ble funnet drept på cruiseskipet Emerald Princess som gikk mellom Ketchikan og Juneau i Alaska tidligere denne uka.

Den jevnaldrende ektemannen hennes, Kenneth Manzanares, ble pågrepet og siktet for drapet etter at han ble funnet med blod på hendene og klærne og blod spredd over lugaren til familien i cruiseskipet, ifølge spesialagent Michael L. Watson i FBI.

- Ville ikke slutte å le

Kenneth Manzanares ble arrestert med en gang skipet ankom Juneau, ifølge Washington Post.

I det første rettsmøtet i en føderal domstol i Alaska ble drapssiktede spurt om hva som skjedde og hva som var foranledningen til at han gikk til angrep på sin kone. Ifølge en tilståelseserklæring skal han ha forklart at kona ikke ville slutte å le av ham, ifølge .

En annen mann om bord på skipet skal ha observert det som skjedde. Han skal ha forklart til politiet at drapssiktede tok tak i kroppen til kona etter å ha slått henne ut for så å bære henne mot en balkong. Da grep mannen inn og stanset drapssiktede.

Risikerer dødsstraff

Kenneth Manzanares risikerer nå livstidsstraff eller dødsdom når saken kommer opp for hovedforhandling for første gang i løpet av august. Han er siktet for å ha slått henne til døde.

Familiens talsperson, Miranda Bernard, skriver i en pressemelding at de er helt knust etter at de ble kjent med drapet, at Kristy Manzanares var lyset i deres liv, at hun viet sitt liv for sine barn og at hun var et usedvanlig positivt menneske. Det skriver The Salt Lake Tribune.

Ekteparets to døtre, 13 og 22 år gamle, var sammen med foreldrene på cruiseskipet Emerald Princess. De er nå tatt hand om av andre familiemedlemmer i Utah.