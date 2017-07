Mann siktet for drap i Hallingdal

(Dagbladet): En mann er siktet for drap på kjæresten sin etter at hun ble funnet død i ei hytte på Sørbølfjellet i Flå kommune i Hallingdal, opplyser politiet.

Ifølge politiet fortalte mannen selv at han hadde drept sin kjæreste. Politiet dro til hytta og fant en død kvinne.

Politiadvokat Per Thomas Omholt sier til Dagbladet at politiet rykket ut til en trafikkulykke ved Gulsvik i Flå klokka 08.30 i dag tidlig. En av de skadde i ulykken, fortalte politiet på stedet at det lå en død kvinne i en hytte på Sørbøfjellet.

Drapssiktet i trafikkulykke

- Mannen som fortalte dette er nå siktet for drap. Han er skadet og innlagt på sykehus. Vi vurderer hans situasjon slik at det ikke er mulig å avhøre ham nå. Vi antar at kvinnen ble drept en gang på morgenkvisten i dag, sier Omholt.

Personer i den andre bilen som var involvert i ulykken ved Gulsvik ble bare lettere skadet.

Politiet rykket umiddelbart ut til hytta på Sørbøfjellet hvor de fant kvinnen død. Både siktede og avdøde er født på 1990-tallet. Begge er norske statsborgere. Politiet er tilbakeholdne med informasjon i saken fordi pårørende ennå ikke er varslet og fordi de er i en innledende fase i etterforskningen..

Politiet har bedt om bistand fra Kripos til etterforskningen. Det foretas nå både teknisk og taktisk etterforsking.

- Vi har lokale kriminalteknikere som jobber på stedet nå. Etterhvert vil også kriminalteknikere fra Kripos komme for å bistå oss i etterforskningen. Den avdøde vil bli sendt til Rettsmedisinsk institutt for å bli obdusert, sier politiadvokat Per Thomas Omholt.

Den drapssiktede mannen har foreløpig ikke fått oppnevnt forsvarer.

Saken oppdateres