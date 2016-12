Mann siktet for fem voldtekter i Tysfjord

(Dagbladet): En mann er siktet for fem voldtekter i Tysfjord.

Det melder NRK.

Mannen ble varetektsfengslet i fire uker 7. desember.

- Det ble gjort med bakgrunn i fare for bevisforspillelse, sier politiadvokat Stig Morten Løkkebakken til NRK.

Mannen er siktet i den såkalte Tysfjordsaken.

Første november i år opplyste politiet i Nordland at det var registrert 56 sedelighetssaker i Tysfjordsaken.

- I de fleste anmeldte sakene har overgrepene skjedd for 10 til 30 år siden. Politiet har likevel en frykt for at det finnes ferskere saker som ikke har blitt meldt til politiet. Dette gjelder også pågående overgrep, sa politiadvokat Jorild Steindal i en pressemelding.

Per nå omfatter saken 27 fornærmede og 38 gjerningsmenn. Utenom de 56 sedelighetssakene, har politiet registrert tre trusselsaker og én sak knyttet til avvergelsesplikten.

