Mann siktet for voldtekt i Kongsvinger

Søndag formiddag sperret politiet av et område i en park i Kongsvinger og satte opp et telt. Sperringene var rundt et område med mye vegetasjon og trær. I 14-tiden ble sperringene opphevet og teltet fjernet, skriver Glåmdalen.

– Politiet etterforsker en anmeldt voldtekt som skal ha skjedd natt til søndag. Vi har pågrepet en mann i 20-årene som har status som siktet i saken, sier jourhavende jurist Bjørn Erik Pettersen i Innlandet politidistrikt til avisen.

Han ønsker foreløpig ikke å si noe om når voldtekten skal ha skjedd. Ifølge Pettersen kjente mannen og jenta hverandre fra tidligere.

– Det skal ikke være snakk om en overfallsvoldtekt, sier han.

Det var et vitne som meldte fra om hendelsen natt til søndag. Søndag ettermiddag ble vitner avhørt, og det var også planlagt nye avhør av jenta og den siktede mannen.

(NTB)