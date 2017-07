Mann skadd da han fikk mur over seg

- Det dreier seg om en grunnmur til et hus som har veltet. Pasienten er frigjort og fløyet til Ullevål sykehus med uavklarte skader, melder politiet på Romerike på Twitter like før klokken 15.30.

Minnesund: Det jobbes på stedet med å få mannen løs fra den sammenraste muren. Mannen er våken og bevisst. — Politiet på Romerike (@RomerikePoliti) July 15, 2017

Politiet opplyser at mannen er våken og bevisst.

- Vi fikk melding via AMK om en mann som hadde fått en mur over seg, og at han lå fastklemt, sier operasjonsleder Kristian Loraas i Øst politidistrikt til Romerikes Blad.

Loraas opplyser til avisen at politiet måtte rekvirere kranbil for å få mannen løs fra muren.