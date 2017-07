Mann tiltalt for å ha slått i hjel sin egen storebror

(Dagbladet): Mannen som er mistenkt for å ha slått i hjel sin egen bror på Hellvik i Eigersund 15. oktober i fjor, er nå tiltalt for forsettlig drap, ifølge Dalane-Tidende.

- Jeg kan bekrefte at Riksadvokaten har tatt ut tiltale mot mannen, og at saken er sendt Dalane tingrett for beramming, sier statsadvokat Tormod Haugnes til avisa.

Tiltalen har en strafferamme på 21 år.

Klokka 23.30 lørdag 15. oktober fikk politiet i Rogaland meldingen om at en blodig og livløs mann var funnet utenfor en bolig i Hellvik i Eigersund kommune.

- Nødetatene, bestående av politi, ambulanse og luftambulanse, rykket da ut til stedet, men kort tid etter ankomst og iverksettelse av livreddende tiltak, ble den 52 år gamle mannen erklært død, opplyste politiet den gang.

Politijakt

Den døde mannen ble funnet på tomta til broren som nå er tiltalt. Politiet fikk fort mistanke om at mannens 49 år gamle bror kunne stå bak, og igangsatte et omfattende søk i området. Klokka 11.56, dagen etter dødsfallet, ble den antatte gjerningsmannen pågrepet på et industriområde på Sirevåg i Hå kommune.

Politiet visste på daværende tidspunkt ikke mer enn at brødrene hadde blitt observert sammen på en fest kort tid før drapstidspunktet.

Hevder storebroren gikk til angrep

Mannen har hele veien nektet straffskyld og har påberopt seg nødverge.

Ifølge Dalane Tidende skal mannen som nå er tiltalt ha forklart i avhør at han hadde besøk av sin eldre bror. De to skal ha begynt å krangle etter å ha vært på en fest, og tiltalte har forklart at broren gikk til angrep, og at han måtte forsvare seg.