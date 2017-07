Mann truet barnehagebarn og ansatte med kniv i Bergen

– Vi fikk en melding om en mann som virket forvirret og som hadde tatt seg inn i en barnehage i Åsane i Bergen. Han hadde en kniv i hånden og sa at alle måtte forlate barnehagen, sier operasjonsleder Morten Kronen i Vest politidistrikt til NTB.

Mannen skal ha sagt at han kom fra PST og at han skulle ta noen politidamer.

– Han sto med kniven i neven, men truet ikke direkte. Både ansatte, foreldre og barn som befant seg i barnehagen synes dette var veldig skremmende. De låste seg trygt inne på et rom i barnehagen, forklarer Kronen som sier at kniven hadde et blad på mellom fem og sju centimeter.

Mannen, som er i midten av 30-årene, sparket inn en dør i barnehagen og kom seg opp i andre etasje der han raserte og herjet rundt, forklarer operasjonslederen.

Mannen ble pågrepet uten dramatikk da politiet kom til stedet.

– Dette er jo en situasjon som er både alvorlig og ikke minst skremmende for dem som får dette inn på seg så tett. Vi oppretter sak på hendelsen og vil nok ringe jurist for å få satt vedkommende inn i varetekt, sier Kronen.

Ifølge Kronen er mannen tidligere dømt for en rekke kriminelle forhold og er ute av fengsel med meldeplikt.

Ingen ble skadd i hendelsen, som politiet fikk melding om 16.35 fredag.

(NTB)