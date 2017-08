Mann truffet av lynet i Asker

(Dagbladet): En mann er kjørt til sykehus etter at han ble truffet av lynet ved Vollen Marina i Asker kommune.

Ifølge Budstikka var det en verkstedarbeider ved marinaen som onsdag ble truffet av lynet.

- Det har vært et lynnedslag i en båt som lå på land, og som så gikk videre og traff en mann, forteller daglig leder Morten Gjeruldsen ved marinaen til avisa.

Jobbet på en båt

Politiet opplyser til avisa at de ikke har blitt kontaktet i forbindelse med hendelsen.

Anders Lundqvist var i marinaen sammen med datteren da lynet slo ned.

- Det lynte og smalt samtidig, og mannen datt ned fra båten han sto og jobbet på, forteller Lundqvist.

Han anslår at arbeideren falt et par meter etter å ha blitt truffet av lynet, og sier at folk ikke forsto med en gang hva som hadde skjedd.



(Dagbladet/NTB)