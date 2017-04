Mann voldtok kvinne kun timer før eget  bryllup 

(Dagbladet): 28 år gamle Derry McCann ble fredag 28. april dømt til livstid i fengsel for å ha voldtatt en 24 år gammel kvinne - kun timer før han selv giftet seg med sin gravide kjæreste i januar.

frigjorde fredag videomateriale som viser hvordan McCann følger etter en annen kvinne den 12. januar i år. Ifølge britisk politi forsøkte mannen å ta igjen den første kvinnen, før han mistet henne.

Se video øverst i saken!

Kort tid etterpå fulgte han etter den 24 år gamle fornærmede kvinnen, og dro henne ned på noen benker ved Victoria Park øst i den britiske hovedstaden.

Voldtok før bryllupet

Ifølge den britiske avisen The Guardian var kvinnen på veg hjem fra en kunstutstilling da 28-åringen trakk henne inn i parken og voldtok henne tre ganger i en tidsperiode på nesten to timer.

Den 24 år gamle kvinnen skal ha forsøkt å snakke med 28-åringen, men stoppet da han slo henne i ansiktet.

McCann skal også utsatt kvinnen for psykiske overgrep, i tillegg til å ha stjålet undertøyet og mobilen hennes, opplyser britisk politi.

Da overgrepet var over tok 28-åringen bilder av kvinnen og skal ha uttalt at hun burde være glad for at han ikke filmet seansen. Timer senere samme dag giftet han seg med sin gravide kjæreste.

Tidligere dømt

Den fornærmede kvinnen anmeldte voldtekten samme kveld som overgrepet skjedde, og 28-åringen ble arrestert fem dager senere, 18. januar.

Ifølge påtalemyndighetene skal McCann ha drukket øl sammen med kjæresten og familien før han forlot baren de oppholdt seg på.

Videre dro han til området rundt Victoria Park rundt midnatt den 12. januar, skriver The Guardian.

McCann var sluppet ut på prøveløslatelse tretten måneder tidligere, etter å ha blitt dømt til livstid i fengsel for en voldtekt han utøvet i 2006, da han var 17 år gammel, opplyser The Guardian.

Snaresbrook Crown Court i London dømte McCann til en ny livstidsdom, med krav om minst ni år i fengsel for overgrepet mot den 24 år gamle kvinnen.