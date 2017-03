Mannen forsøkte å bryte seg inn i sitt eget hus. Det skulle han ikke ha gjort

(Dagbladet): Vi har alle opplevd det - å stå utenfor vår egen inngangsdør uten de rette midlene til å ta seg inn.

Det samme opplevde denne uheldige mannen fra Huddersfield i England. Andy Ripley bor i nabolaget, og passerte huset da han så opptrinnet.

Ripley forteller til The Telegraph at mannen skal ha blitt, eller er i ferd med å bli, kastet ut av boligen han leide.

I den forbindelse skal huseieren ha skiftet lås i inngangsdøra, og mannen så seg nødt til å knuse ruta i inngangsdøra for å komme seg inn.

I alle fall nesten.

Folkemengde

Ifølge Ripley ble mannen hengende i åpningen i omlag 15 minutter, mens stadig flere skuelystne samlet seg på stedet.

- Det ble en ganske stor folkemengde etterhvert. Det var ingen som hjalp ham. Hele greia var veldig merkelig, forteller Ripley.

Til slutt dukket et bekjent av mannen opp med en stige og hjalp mannen ut av døras i overkant kraftige omfavnelse.

En talsperson for politiet uttaler til avisa at de var på stedet, men at de ikke så på hendelsen som en kriminell handling.

Sjarmør

Den initiativrike mannen i Huddersfield er ikke den eneste som har satt seg fast i et forsøk på å nå sitt mål. Hva nå enn det måtte være.

I august i fjor var det en ung mann i Pittsburgh i USA som havnet i ulykka.

CNN skrev at den unge mannen, som ikke er navngitt, tok med seg sin hjertes utkårede for kvelden opp på taket av en bygning.

Han fikk så for seg at han skulle hoppe fra denne bygningen til en annen, men det var her ting begynte å skjære seg.

I stedet for å lande på nabobygningen der han forhåpentlig kunne høste kvinnens ros og beundring, falt han mellom husene, skadet ankelen sin og satt bom fast.

Etterhvert ble en redningsarbeider firt ned den samme ruta den ulykksalige mannen hadde tatt noen timer i forveien, og rundt klokka 6 på morgenen lokal tid ble han fraktet til sykehuset.

Katt i klem

Men det å havne i klem, er ikke bare forbeholdt mennesker. Også dyr har en tendens til å havne i kinkige situasjoner.

Et godt eksempel på det er katten Bella fra Louisiana i USA som lå på garasjeporten og sov da eieren hennes valgte å lukke porten.

Politiet i Ascension forteller på Facebook om synet som møtte politibetjent Mike Scott da han kom til stedet.

- Alle årene mine i politiet kunne ikke forberedt meg på det jeg så da jeg kom fram, sa han.

Heldigvis, for både katt og eier, kunne verken Scott eller eieren finne noen synlige skader på den firbeinte.