Mannens hevn mot ekskona kostet 8 år gamle Louise livet

SISTE: Den 51 år gamle mannen ble i formiddag dømt til 14 års fengsel for drapet på sin egen datter. I retten innrømmet han at det han gjorde var «fullstendig sinnssykt». Han gråt under sin egen forklaring.

(Dagbladet): I dag starter rettssaken mot en 51 år gammel dansk mann i Odense. Mannen er tiltalt for å ha drept sin 8 år gamle datter.

Danske BT skriver at motivet for drapet var at mannen ville hevne seg på sin ekskone. Hun skal nemlig nylig ha flyttet fra ham.

Avisa siterer videre tiltalen mot mannen, og beskriver hvordan han først dekket datterens munn med tape. Deretter trakk han to plastposer over hodet hennes, før han kvelte henne.

Han skal så ha holdt henne under vann i hjemmets badekar for å forsikre seg om at hun ikke lenger pustet.

Ringte selv

Drapet skjedde den 3. august i fjor, og nyheten slo ned som lyn fra klar himmel hos både naboer og familie.

51-åringen skal så sent som dagen i forveien ha tatt med seg datteren og en sønn fra et tidligere ekteskap til fornøyelsesparken Blåland.

Politiet på Fyn informerte like etter drapet om at mannen selv kontaktet moren, og fortalte hva han hadde gjort.

- Hun fikk en telefon fra sin eksmann som fortalte at han hadde kvelt datteren. Deretter tok jentas morfar kontakt med politiet, heter det i pressemeldinga ifølge dansk TV 2.

Tilståelsessak

Den 51 år gamle mannen skal deretter ha forsøkt å ta sitt eget liv, men var fremdeles i live da politiet ankom stedet.

Han ble varetektsfengslet dagen etter, og har siden 5. august sittet på lukket psykiatrisk avdeling.

Han erkjente lenge bare «vold med døden til følge», men har siden endret forklaring og erkjenner nå drap.

Derfor kjøres dagens sak som en tilståelsessak, og det er ventet at en dom vil komme rundt klokka 11.

Grunnen til at det har tatt såpass lang tid å komme i gang med rettssaken, er en lenge psykiatrisk evaluering av mannen. Ifølge fyens.dk ble det her konkludert med at mannen er skikket til alminnelig straff.