Marcel (19) skal ha drept niåring og delt skrytevideo. Nå frykter politiet at Bandidos er på jakt

(Dagbladet): Tysk politi har satt inn store styrker i jakten på 19 år gamle Marcel Hesse, som delte en skrytevideo av drapet på en ni år gammel gutt. Nå kan politiet, høyst ufrivilig, ha fått hjelp av MC-klubben Bandidos i jakten på den antatte drapsmannen. Samtidig melder en nettbruker, som hevder han er 19-åringen, at han har drept igjen, skriver Deutsche Welle.

Ifølge politiet skal 19-åringen ha lokket gutten ned i sin kjeller i byen Herne, der han med minst 40 knivstikk drepte den hjelpesløse niåringen. Det hele ble filmet og senere delt på «det mørke nettet».

Politiet benytter seg av både hunder, helikopter og et stort antall patruljer i søket etter den antatte gjerningsmannen. Likevel er han fortsatt ikke funnet.

«Leit etter rasshølet»

Nå blir politiet møtt med krass kritikk fra den beryktede MC-klubben Bandidos, etter at politiet brukte store ressurser på å ransake motorsykkel-gjengens klubbhus i den tyske byen Herne.

«Kunne ikke ressursene blitt brukt bedre, for eksempel ved å leite etter det rasshølet?» raser klubben i en melding på sin offisielle Facebook-side.

MC-klubben skriver at mange tyskere leter, sammen med venner og slektninger av de pårørende, «etter denne grisen».

- I går (tirsdag) dukket det plutselig opp rundt 100 politimenn, som omringet vårt klubbhus i Herne. Hvorfor? For å finne ut om vi etterforsker, og hvorvidt vi har planer om å jakte på herr Hesse (den antatte gjerningsmannen red.anm).

Politiet i Bochum bekrefter selv hendelsen, overfor tyske medier.

- Vi hadde fått meldinger om at et stort antall medlemmer av gruppa var samlet, på stedet fant vi imidlertid bare ti personer, så vi trengte ikke å gjøre noe, sier politimann Frank Lemanis til Bild.

Ifølge avisa er jakta nå utvidet til å gjelde hele landet, og Tysklands naboland er også varslet. Den drepte niåringens familie rister på hodet over at politiet aksjonerte mot Bandidos-medlemmene, ifølge Bild.

- Familien har ingen forståelse for at 100 politibetjenter stormet lokalet hvor Bandidos-gjengen oppholdt seg. Dette antallet politifolk burde vært brukt i søkene etter gjerningsmannen, og for å beskytte befolkningen mot flere drap, sier familiens advokat Reinhard Peters, ifølge avisa.

Den harmdirrende meldingen fra Bandidos-klubben i Herne har blitt delt over 35 000 ganger på Facebook, og har blitt møtt med overveldende støtte i sosiale medier.

- Myndighetene bryr seg åpenbart mer om å beskytte barnedrapsmenn, enn om sikkerheten til våre landsmenn. For til vår store skrekk, så observerte vi mange skoler i området uten politi på stedet, skriver Bandidos-klubben før de avslutter med en hilsen til den drepte niåringen:

«Hvil i fred lille mann»

Meldingen fra Bandidos er signert med «Gud tilgir, det gjør ikke Bandidos».

- Hevder å ha drept en kvinne

Bild melder at jakten etter 19-åringen nå er utvidet til å gjelde hele landet, og at Tysklands naboland også er varslet.

Deutsche Welle skriver at en person, som hevder han er Marcel Hesse, har delt flere bilder og meldinger de siste dagene, der han beskriver hvordan han har rømt fra politiet. Han skal også ha hevdet å ha drept en kvinne.

Politiet sier de tar påstandene på alvor, og delte også et bilde av en hund som de sier kan være knyttet til saken (sammen med sin eier) - uten å gi ytterligere detaljer.

Tötungsdelikt in Herne - Erweiterte Öffentlichkeitsfahndung - mit diesem Link gelangen Sie zur Meldung - Danke!https://t.co/5JpM39kHpI pic.twitter.com/47zRJD8PW7 — Polizei NRW DO (@polizei_nrw_do) March 8, 2017

Tidligere i dag stormet også politiet et sykehus i München Gladbach, uten å finne 19-åringen, ifølge DW. Politiet har fått flere hundre tips, men ingen av tipsene har ledet dem til den antatte gjerningsmannen.

- Målløse og sjokkerte

Meldingene om drapet nådde pressen tirsdag denne uka. Det var en bekjent av den mistenkte gjerningsmannen som selv skal ha varslet politiet, etter at han fant videoen på det mørke nettet, ifølge nyhetsbyrået dpa.

Det mørke nettet, eller «Dark Web», er populære navn på en tjeneste som via kryptering gjør at brukerne i stor grad kan skjule sin identitet for myndighetene, og fra alle andre som måtte ha interesse av å spore nettbrukere.

Politiet fant kort tid etter liket av den ni år gamle gutten i kjelleren i huset der den antatte gjerningsmannen bor, i byen Herne i Nordrhein-Westfalen.

- Vi er målløse og sjokkerte. Vi sørger sammen med familien, sa Frank Dudda (SPD), ordfører i Herne, til dpa tidligere denne uka.

Etterforskerne sier at 19-åringen er «åpenbart gjennkjennelig» i videoen, samt på bilder, som nå også har spredt seg på det åpne nettet. På både bilder og videoer står den antatte gjerningsmannen over liket av niåringen med hendene tildekket med blod, skriver dpa.

Advarer befolkningen

Samtidig har politiet gått ut med gjentatte advarsler til befolkningen om at 19-åringen trolig er bevæpnet, og at han kan utgjøre en fare for de han møter, delvis basert på av uttalelser han selv skal ha kommet med - der han advarer om flere mulige lovbrudd. Han skal også ha snakket om at han ønsket å ta sitt eget liv.

Tenåringen var ikke kjent for politiet før hendelsen, men politiet etterforsker nå om han også kan knyttes opp mot andre kriminelle aktiviteter, skriver dpa.