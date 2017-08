Marcus (23) stoppet dataviruset som rammet 150 land. Nå er han pågrepet av FBI

(Dagbladet): Fra gutterommet stoppet Marcus Hutchins (23) dataviruset WannaCry, som på forsommeren rammet over 150 land.

Nå er 23-åringen pågrepet av FBI i USA, melder flere amerikanske medier- blant annet The Guardian.

Hutchins skal ha blitt pågrepet da han deltok på en hackerkonferanse i Las Vegas i USA, ifølge The Telegraph.

Ifølge det amerikanske justisdepartementet anklages Hutchins nå for å ha bidratt til å ha opprettet og spredd banktrojanen Kronos i perioden 2014 og 2015, skriver The Guardian.

Kill switch

WannaCry» førte til store problemer rundt om i verden og det «smittet» lynraskt fra maskin til maskin. Det låste datamaskiner og forlangte løsepenger. Det er et løsepengevirus, eller «ransomware» som det også kalles.

Hutchins fant tilfeldigvis en såkalt «kill switch» ved å registrere et billig domenenavn som viste seg å være domenet som ble brukt til å komme seg gjennom brannmurene på datamaskiner verden over.

Sammen med en amerikansk datasikkerhetsingeniør, også han i 20-årene, greide de å begrense angrepet.

- Ingen helt

I et intervju med nyhetsbyrået AP, sa den nå 23 år gamle briten, som tidligere gikk under kallenavnet «MalwareTech», at «han bare gjorde jobben sin».

- Jeg er definitivt ingen helt. Jeg bare stoppet viruset, sa Marcus Hutchins til AP i mai.

- Uten sidestykke

Dataangrepet i mai var et av de største i historien. Europol, Det europeiske politibyrået, uttalte blant annet at angrepet var uten sidestykke.

- Vi har aldri opplevd noe lignende. Den siste opptellingen viser over 200 000 berørte i minst 150 land. Mange av disse brukere vil være selskaper, deriblant store konserner, sa Rob Wainwright, sjefen for Det europeiske politibyrået, da han gjestet ITV-programmet «Peston on Sunday».