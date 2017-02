Margunn hadde kjempeflaks da hun tok bildet som bare er mulig å ta to ganger i året

(Dagbladet): Det spesielle motivet av sola som skinner gjennom hullet i fjellet Torghatten i Brønnøy kommune i Nordland, er bare mulig å ta to ganger i løpet av året.

Lørdag 4. februar kom årets første mulighet. Det var ikke stortingsrepresentant Margunn Ebbesen (H) klar over, da hun samme dag var på fjelltur og knipset bilder.

- Jeg hadde kjempeflaks. Jeg trodde sola kun skinte gjennom hullet i fjellet på høsten, og hadde ikke peiling på at det skulle skje på denne tiden av året. Jeg vet at mange ønsker å ta bilder av det, så det var utrolig gøy at jeg fikk fotografert det, sier Ebbesen til Dagbladet.

Saken ble først omtalt av Avisa Nordland.

Bruker alltid autofokus

Stortingsrepresentanten fra Brønnøysund går ofte på tur når hun er i hjemtraktene. Hun var på tur ned Hjortheia da hun fanget det sjeldne motivet av Torghatten.

- Jeg la merke til flere fotografer som hadde stilt seg opp med fotostativ, men jeg sto ikke på samme sted som dem da jeg tok bildet og hadde ikke stativ med meg, så jeg var heldig med den, sier Ebbesen.

Hun vil langt ifra beskrive seg selv som en profesjonell fotograf, men sier hun tar mye bilder på fritiden.

- Jeg er glad i å ta bilder og har et godt kamera, men jeg kan ikke så mye om innstillingene og det står alltid på autofokus, humrer Ebbesen.

Etter at hun tok blinkskuddet, har hun fått mange positive tilbakemeldinger. Bildet er delt av nærmere tusen personer på Facebook.

- Medier fra hele landet har omtalt bildet, og jeg har fått mange fine tilbakemeldinger. Det er flott at så mange får se hvor fint det er på Helgeland, og jeg håper flere vil reise dit for å oppleve den vakre naturen. Jeg er svært stolt av hjemplassen min og ønsker alle velkommen, sier Ebbesen.

Nå skal hun forstørre og henge opp bildet.

- Det må til. Jeg skal nok også gi det i gave til noen i familien, sier hobbyfotografen fornøyd.

- Skal noe til

Ifølge meteorolog Jan Austerheim hos Værvarslinga i Nord-Norge, skinner sola gjennom hullet i Torghatten kun én gang om vinteren og én gang om høsten.

- Det skjer kun to ganger i året, når sola er på vei opp om vinteren og når sola er på vei ned om høsten. Sola skinner ikke gjennom hullet nøyaktig på samme tidspunkt hvert år, og derfor skal det noe til å få tatt bilde akkurat når det skjer, forklarer Austerheim.