Maris hund Ludvig (8) ble angrepet av ulv to meter utenfor familiens hjem. Båret videre til ventende ulveflokk

(Dagbladet): Lørdag kveld slapp Mari Gerhardsen (43) hundene Phoebe (15), Lotus (4) og Ludvig (8) ut på gårdsplassen som hun alltid pleier, i Magnor i Hedmark.

- Jeg fikk en skikkelig dårlig følelse i kroppen, sier Gerhardsen på telefon til Dagbladet søndag kveld.

- Jeg hørte Ludvig bjeffe, men regnet med at det var mot en elg eller rådyr, slik det pleier. Men så ble det stille. Bare Phoebe og Lotus kom inn igjen, sier hun.

Minst tre ulver

Statens naturoppsyn sporet søndag ettermiddag i området, og har slått fast at Ludvig ble drept av tre ulver. Etter all sannsynlighet har én av ulvene angrepet den åtte år gamle Jack Russel-terrieren to meter utenfor huset, for så å bære ham om lag 30 meter til minst to ventende ulver.

- Hunden er tatt av ulv. Vi ser det på sporene, sa rovviltkontakt Simen Bredvold i Statens naturoppsyn til Dagbladet i 19-tida.

- Jeg visste at det var ulv her, men ikke i min villeste fantasi hadde jeg trodd at de kunne komme inn på gården, sier hundeeier Gerhardsen .

På stedet lå levningene etter terrieren, og halsbåndet han hadde på seg. Hele hunden er ikke funnet.

Ifølge Gerhardsen er beskjeden at det kan ha vært opp mot seks ulver involvert i hendelsen.

- Jeg er redd, nå. Vi vet ikke om de sirkler rundt her ennå. Ulvene vet at jeg har to hunder til. Den ene har kommet helt opp til huset vårt, dratt ham ned og så har de slåss om ham. Det er ubeskrivelig vondt.

- Venter på ham

Gerhardsen sønner Lucas (14) og Linus (11) har sammen med mamma hatt Ludvig siden han var åtte uker gammel.

Saken fortsetter under bildet.

- Jeg går og venter på at han skal bjeffe og ville komme inn, sier hun.

Hun har stall omlag 100 meter fra huset, som ligger i enden av en vei. Det er skog rundt dem, og familien har aldri hatt hundene i bånd.

- Det er slik vi har det her, det er derfor jeg vil bo slik. Jeg har gjort feilen å lese kommentarfelt etter at Ludvig ble tatt, og føler at jeg ikke har tatt vare på hunden min. Men dette hadde jeg aldri forestilt meg at kunne skje. Hundene mine har alltid vært med på alt, uten bånd, sier hun til Dagbladet.

- Ludvig var med på rideturer, med på alt. Det føles helt tullete å skulle «gå tur» med dem rundt i hagen vår. Det er fem mål med tomt, de har alltid ferdes fritt.

Søker fellingstillatelse

Hun vet ikke hva hun skal gjøre, nå. Da hun forsto at Ludvig var tatt av ulven, kontaktet hun en god nabo og jeger. Ulvemotstandere i Eidskog kommune har allerede bestemt seg for å søke om fellingstillatelse etter episoden, ifølge NTB.

- Vi søker Fylkesmannen om fellingstillatelse i morgen, sier Ole Anders Tønneberg til avisa Glåmdalen.

Har du engasjert deg i ulvedebatten tidligere? spør Dagbladet hundeeieren.

- Nei, ikke på den måten. Jeg har tidligere tenkt at det hadde vært spennende å se en ulv, men ikke nå lenger. Jeg vil ikke se dem. Jeg har tenkt at det er greit at det finnes ulv, så lenge de holder seg unna bygda. Men nå er de altfor trygge, sier hun og fortsetter:

- Når de er så sultne at de kommer i flokk og helt opp mot huset... Vi var jo til og med her; med TV og lys og alt på.

- Tør ikke la guttene gå

- Det er sånt du leser om og tenker at det er trist. Man tenker ikke at det kan skje en selv. Nå tør jeg ikke la guttene mine gå den ene kilometeren bort til der de får skyss til skolen, sier hun.

Hundene Phoebe og Lotus er forvirret over å ikke ha Ludvig hjemme, ifølge matmor. I dag har de gått med bånd til og fra stallen, om lag 100 meter.

- Det skal ikke være sånn, sier Gerhardsen .

Søndag ettermiddag skrev Dagbladet om Margrethe (41) i Aurskog, som i morgentimene fikk besøk av en ulv rett utenfor tomta.

- Denne gangen var det ikke morsomt, sa hun.

Aldri vært flere

Det har aldri vært flere ulv i Norge i moderne tid, og ulvedebatten har rast i vinter. Flere har tatt til orde for fellingstillatelse av flere ulv, da de mener dyret er for nære skoleveier og hus. I slutten av januar demonstrerte rundt 2500 mennesker utenfor Stortinget.

Partiene bak Stortingets ulveforlik - Frp, Høyre, Ap og KrF - ble for få dager siden enige om å legge ytterligere press på regjeringen og klimaministeren, som i desember stoppet vedtaket om å drive lisensjakt på ulv i ulvesonen øst for Glomma på Østlandet, skriver VG.

Innen 10. mars må regjeringa nå legge fram et forslag for Stortinget om hvordan lisensjakta skal gjennomføres, skrev Dagbladet søndag.



Les saken: Ulven ruslet fem meter fra inngangsdøra til Margrethe (41): - Denne gangen var det ikke morsomt