Marius (39) sluttet å selge flaskevann. Istedet tilbyr han gjenbruksflasker som kan fylles med fjellvann

(Dagbladet): En turisthytte i Gjendesheim kaster ut et populært produkt av sortimentet. Hyttevert Marius Haugaløkken hadde tenkt på det lenge, og så bare bestemte de seg for å gjøre det: Slutte å selge flaskevann.

Det var Norddalen som først omtalte initiativet.

Da Dagbladet ringer, forklarer Haugaløkken at folk glemmer å ta med vann, og i stedet kjøper på turisthytta. Da fikk han ideen.

- Det startet med at jeg egentlig synes det er forkastelig at det transporteres vann over store områder, som selges til folk som skal gå i fjellet på Gjendesheim. Det er jo verdens mest lettjente penger, men det føles ikke noe godt, sier han.

- Vi har jo verdens reneste vann rundt oss, og rent vann i springen.

Kan pantes

Men drikke må folk ha på fjelltur. Løsningen var å samarbeide med en klesprodusent, og etter diskusjoner med Norsk Fjellsenter i Lom, ble det laget en gjenbruksflaske som kan vaskes og fylles igjen og igjen. Men spørsmål om ikke det også vil gi en pen inntekt, parkeres kjapt.

- Og så tenkte vi - hva med dem som har en flaske hjemme som de har glemt? Da prakker vi på dem en til som de ikke trenger.

Løsningen er rett og slett pant på gjenbruksflaskene. Ganske høy også.

- Hvis folk kjøper flaska for 150 kroner og ikke trenger den, kan de selge den tilbake for 140 kroner. Da sitter jeg igjen med en tier som dekker inn det å koke og vaske flaskene.

Vil så en tanke

Haugaløkken håper salget av gjenbruksflaskene går noenlunde i null.

- Det er ikke lønnsomt. Men da kan jeg tjene penger på andre måter. Og jeg håper jo at de fleste har bruk for flaska, at de tar den med seg hjem.

Han forteller at reiselivet er i endring, at det er mange grønne initiativer på gang. Hytta er allerede miljøfyrtårn, og nylig installerte de ladestasjoner til elbiler. Selv håper han å inspirere folk til å gjøre det de kan på en liten skala.

- Jeg er mer tilhenger av små grep som får resultater med en gang, enn store prosjekter. Jeg har lyst til å så en tanke. Det er jo rart at vi bruker så mye penger på drikkevann.