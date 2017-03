Mark Rutte i tet i Nederland

Statsminister Mark Rutte og partiet VVD ligger an til å bli størst i valget i Nederland med 31 av 150 seter i nasjonalforsamlingen, ifølge en valgdagsmåling onsdag kveld.

Høyrepopulisten Geert Wilders og hans parti PVV ligger an til å få 19 av de 150 setene i nasjonalforsamlingen.

Mark Rutte er inne i sin andre periode som statsminister. Hans høyreliberale parti VVD fikk 26,6 prosent av stemmene i valget i 2012.



På de siste målingene før onsdagens valg lå oppslutningen i snitt på rundt 17 prosent, ifølge nettstedet Peilingwijzer. Det var likevel nok til en klar tetposisjon i det svært fragmenterte partilandskapet i Nederland.



Rutte advarte velgerne mot å ta en VVD-seier på forskudd. I et forsøk på å mobilisere så mange hjemmesittere og tvilere som mulig sa han at det var fare for at nederlenderne torsdag morgen ville stå opp og finne ut at «Geert Wilders leder det største partiet».

Da Rutte avla stemme, snakket han om hvordan man nå hadde en mulighet til "å stanse feil type populisme".

- Dette er det tredje valget, etter brexit og etter valget i USA. Vi har kommende valg i Frankrike og Tyskland. Dette er en sjanse for et stort demokrati som Nederland til å hindre en dominoeffekt som medfører feil type populisme, sa Rutte.

Valget følges med argusøyne av omverdenen og ses på som en indikasjon på hvor sterke de høyrepopulistiske strømningene er i Europa foran valgene i Frankrike og Tyskland.

(NTB)