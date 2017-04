Mars ga rekorddeilig vårstemning, så ble det bikkjekaldt. Men nå ...!

(Dagbladet): Marsvarmen kom som ei koffeinpille for vintertrøtte nordmenn mange steder i landet og som et spark under beltestedet for skientusiastene blant oss.

Ifølge en rapport fra Meteorologisk institutt, opplevde hele fem av landets fylker tidligste dato noensinne for 20 grader i mars, og månedstemperaturen for hele landet lå denne måneden to grader over normalen.

Høyeste maksimumstemperatur ble målt til 21,8 °celsius, og ble registrert 26. mars på Hokksund, Vestfossen og Gjerpen.

Det ble satt ny rekord for høyeste temperatur i Hedmark og Telemark. Rekorden i Oppland ble tangert. Akershus, Oslo, Hedmark, Buskerud og Telemark hadde alle stasjoner der det ble målt 20 °celsius eller mer 26. mars.

Dette er tidligste dato dette har skjedd. I Vestfold ble rekorden fra 26. mars 2012 tangert.

Kulda forsvinner

Da var det kanskje mange av oss som da tenkte at vi sto foran en varm og eviglang sommer.

Men brått så kom kulda snikende, og de siste ukene har store deler av landet måttet utstå temperaturer som vanligvis hører vinteren til.

Nå er det imidlertid slutt på sludd og morgenminus, i hvert fall østafjells.

- Ja, vi får nå et brudd i den kalde værtypen vi har hatt. Vi vil oppleve stigende temperaturer gjennom helga og utover neste uke. Temperaturene vil klatre en del, men tida vil vise hvor mye, sier statsmeteorolog Kristen Gislefoss til Dagbladet.

- Fint vær i hele Sør-Norge

Den folkekjære TV-værmannen sier folket østafjells kan se fram imot mye sol i tida som kommer.

- Hvis vi ser til 2. mai, ser det ut til å bli fint vær i hele Sør-Norge, sier Gislefoss.

Det går imidlertid et værskille omkring Trondheimsfjorden. Sør for fjorden blir det pent vær, mens de nordafor må belage seg på både vind og nedbør.

- Trøndelag vil oppleve enkelte byger med sludd og snø. I Nordland ser det ut til å bli pålandsvind og bygervær, også med sludd og snøbyger. Også Troms vil kunne få snøvær, og vest i Finnmark ligger det an til sludd og stedvis kuling, sier Gislefoss.

For resten av landet er det bare å pakke vekk dunjakkene og finne fram solbrillene.

- Ja, det ser bra ut, sier statsmeteorologen.