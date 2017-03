Massearrestasjoner i Minsk etter ulovlig demonstrasjon mot forhatt «anti-parasitt»-lov

(Dagbladet): Minst 700 mennesker trosset forbudet og tok til gatene i Minsk lørdag for å protestere mot en ny, såkalt «anti-parasitt»-lov i Hviterussland.

Da de 700 demonstrantene forsøkte å demonstrere langs Minsks hovedgate, gikk politiet til aksjon og blokkerte veien for demonstrantene.

- Dro kvinner etter håret

Så begynte arrestasjonene.

- De slo deltakerne og dro kvinner etter håret til bussene. Jeg klarte å løpe til en gårdsplass i nærheten, forteller demonstranten Alexander Ponomarev til nyhetsbyrået AP.

En av de som ble arrestert skal ifølge The Telegraph være landets ledende opposisjonspolitiker, Vladimir Nekliayev, i tillegg til minst 26 andre, skriver The Telegraph.

I dagene før demonstrasjonene har mer enn 100 opposisjonstilhengere blitt dømt til fengselsstraffer på mellom tre og 15 dager.

«Anti-parasitt»-lov

Bakgrunnen for prostestene er den omtalte «anti-parasitt»-loven fra den omstridte presidenten Alexander Lukashenko. Loven skattlegger deltidsarbeidere og arbeidsledige med i overkant av 2000 norske kroner i året.

Skatten har møtt kraftig motbør. Så kraftig at Lukashenko 9. mars annonserte at skatten ble utsatt, men den er ikke lagt bort.

Tidligere denne måneden sa Lukashenko at de som jobbet mindre enn 183 dager i året ikke behøver å betale skatten i år, og at de som betalte skatten i fjor vil bli kompensert om de har funnet seg en jobb.

Ifølge Reuters skulle 470 000 ha betalt skatten, men bare 50 000 har faktisk gjort det.

Presidenten hevder, ifølge BBC, at skatten vil gi de arbeidssky disiplin, mens motstanderne sier skatten straffer dem som ikke er i stand til å finne seg jobb.

- Folk er lei

Men Lukashenkos skatt er bare den utløsende årsaken for demonstrasjonene, ifølge tidligere utenriksminister Andrei Sanikov. Det ligger mye mer bak.

- Morgendages protest vil bli stor, veldig stor. Folk som skal delta har mye mot og de kommer fordi de er lei. Protesten handler ikke om den økonomiske sutiasjonen, men om et diktatur som har vart i 23 år, sa Sanikov i forkant av lørdagens demonstrasjoner.

- Det er frykt for å protestere, men det vil bli gjort fredelig for å kreve endringer. Folk håper på frihet fra dette diktaturet fordi økonomien og livskvaliteten i Hviterussland er veldig dårlig. Jeg håper på et nyvalg for å få en slutt på problemet.

Lukashenkos har styrt Hviterussland siden 1994 og kalles «Europas siste diktator».