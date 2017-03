Masseslagsmål da Trump-tilhengere demonstrerte

NEW YORK (Dagbladet): Stort sett gikk det fredelig for seg da demonstranter som støtter USAs kontroversielle president, Donald Trump, møtte opp til såkalte «Spirit of America»-markeringer i 28 av USAs 50 delstater i helgen.

Men i Berkeley i California, som er kjent som en venstrevridd bastion, ble det bråk.

Både pro-Trump og anti-Trump demonstranter slo løs mot hverandre med trekjepper. Trump-tilhengere brukte også pepperspray, skriver Reuters

Slåssing

Politiet i Berkeley anslår at det var 200 til 300 demonstranter til stede. Tre ble skadd, og en person fikk slått ut tenner. Politiet arresterte fem personer.

Men oppmøte under de mange demonstrasjonene kan ikke måle seg i oppslutning med de enorme protestene over hele USA dagen etter at Trump ble tatt i ed som USAs 45. president 20. januar i år. Helgens markeringer tiltrakk seg ikke flere enn noen hundre mennesker.

Også i St. Paul i Minnesota ble det bråk lørdag mellom tilhengere og motstandere av Trump. Seks anti-Trump-demonstranter ble arrestert, skriver avisa Star Tribune.

Også i Nashville skal det ha blitt bråk under demonstrasjonen.

Homser for Trump

- Det er mange sinte grupperinger som demonstrerer, og vi syntes det var viktig å vise vår støtte, sier leder for grupperingen Gays for Trump, Peter Boykin til Reuters.

Han var med på å arrangere pro-Trump-markering i Washington D.C. lørdag. Den tiltrakk seg rundt 150 personer.

President Donald Trump, som er under et voldsomt press for sine forbindelser til Russland og etter sine påstander om at forgjengeren Barack Obama avlyttet ham, er alltid svak for smiger og skryt.

- Takk for alle de flotte markeringene over hele landet. Enorm støtte. Gjør Amerika storslagent igjen! skriver presidenten på Twitter søndag kveld.