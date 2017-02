Masseslagsmål, dop og fyllekjøring da bergensungdom festet på Geilo

(Dagbladet): Hundrevis av ungdommer fra Bergen samlet seg i Geilo i helga. Det resulterte i slåssing og fyllekjøring, skriver Bergens Tidende.

Overfor Dagbladet opplyser Nordre Buskerud Politidistrikt at det dreier seg om et russetreff. Lørdag måtte politiet roe ned flere fester.

-Vi hadde en promillekjøring ved Geilo i forbindelse med en mann i tenårene. I tillegg ble ambulansen tilkalt i forbindelse med narkotika. Dette etter at en ungdom ble overstadig beruset, sier operasjonsleder Håvard Gåsbakk.

Politiet mistenker at narkotikaen var cannabis. De melder også om et masseslagsmål på et hotell på Geilo.

- En russegutt fikk juling av flere andre, sier Gåsbakk.

Han mener at uroen er et resultat av mange ungdom og drikking av alkohol.

- Når det samles så mange ungdommer, på et sted der det drikkes alkohol, blir det ofte tumulter, sier Håvard Gåsbakk.