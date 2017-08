Masseslagsmål på McDonald's i Asker - 20 personer involvert

(Dagbladet): I natt klokka 03.26 fikk politiet i Oslo melding om et masseslagsmål på en McDonald's-restaurant ved E18 i Asker.

McDonalds Asker: Vi har kontroll på en slåsskamp på stedet. Ingen personer meldt skadet, men vi undersøker hva som har skjedd. — OPS Politiet Oslo (@oslopolitiops) August 6, 2017

Budstikka har tidligere omtalt saken.

Ifølge meldinga skjedde slagsmålet inne på restauranten, opplyser operasjonsleder Rune Ullsand overfor Dagbladet.

- Et vitne ringte og fortalte at rundt 20 personer var involvert i slagsmålet og at flere personer lå på bakken, sier Ullsand.

- Vi var på stedet tre minutter seinere, og da hadde situasjonen roet seg ned. Vi fikk kontroll på en mistenkt, som ble bortvist, fortsetter han.

Ingen personer ble pågrepet i forbindelse med slagsmålet.

Ullsand sier at ingen personer ble alvorlig skadd i forbindelse med masseslagsmålet, som «i hovedsak bestod av lugging og småfiking».

Ifølge Budstikka fikk enkelte av de involverte i slagsmålet tilsyn av ambulansepersonell i etterkant av hendelsen.

Politiet er ikke kjent med bakgrunnen for slåsskampen.