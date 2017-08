Måtte skru av Facebook-robotene da de begynte å snakke til hverandre på «hemmelig» språk. Nå raser forsker

(Dagbladet): Da roboten Bob sa «you i i i i everything else», svarte motparten Alice «balls have 0 to me to me to me to me to me to me to me to me to», hvorpå en noe monoton Bob fulgte opp med «you i i i everything else ».

Det var en av flere samtaler som frustrerte Facebooks utviklere, ifølge Independent. Den britiske nettavisa skriver at de to robotene hadde fått i oppgave å diskutere seg fram til en fiktiv byttehandel.

Det klarte de. Men ikke på forståelig menneskespråk.

Skapte dystre overskrifter

Derfor valgte konsernet å stoppe hele prosjektet, noe som førte til en rekke illevarslende overskrifter.

- Urovekkende Facebook-roboter snakket til hverandre på et hemmelig språk, utbasunerte New York Post.

- Facebooks kunstige intelligens skaper sitt eget språk i en ekkel smakebit av vår mulige framtid, lyder Forbes' variant.

- Velkjent fenomen

Nå har Dhruv Batra, en forsker som hadde en ledende rolle i prosjektet, fått nok.

Han mener at den noe underlige historien framstilles som langt mer illevarslende enn den i realiteten er.

- Da jeg kom hjem fra CVPR (en teknologikonferanse. red. anm.), oppdaget jeg en enorm mengde artikler som beskriver apokalyptiske dommedagsvisjoner, skriver Bartra på sin , før han utdyper:

- Mens selve idéen om at kunstig intelligens utvikler sitt eget språk kan virke skremmende, er det velkjent fenomen innen utvikling av kunstig intelligens.

Tviler på fullverdig språk

Overfor Independent forklarer Batra at det ikke er uvanlig at smarte roboter utvikler sine egne kodeord. Hvis de for eksempel sier «den» fem ganger, kan det bety at de ønsker fem stykker av et bestemt objekt, forklarer Facebook-forskeren om det relativt enkle språket.

Selv om det ga mening, var det forvirrende for leserne. Derfor satte de foten ned.

Og lingvisten Mark Liberman har liten tro på at samtalen mellom Alice og Bob noen gang kunne ha utviklet seg til et fullverdig menneskespråk.

Selv ikke hvis kranglefantene hadde fått holde på i all evighet.

- For det første: samtalen var fullstendig tekstbasert. Alle menneskespråk blir kommunisert med lyd, mens skriftlige varianter bare er et tillegg. Ellers er det også uklart om denne prosessen noen gang kan gi et system av de ordene, uttrykkene og setningene som karakteriserer menneskespråk, sier Liberman til Independent.