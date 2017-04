Mattilsynet fant 13 brudd på Trumps luksus-resort. Koster 1,7 millioner å bli medlem

(Dagbladet): Bare dager etter at Donald Trump ønsket Japans statsminister Shinzo Abe velkommen til USA og sin private golfklubb Mar-a-Lago i Miami, kom også det amerikanske mattilsynet på besøk.

Under besøket avdekket restaurantinspektørene 13 brudd. Det melder avisa Miami Herald.

Det skal dreie seg om brudd på reguleringene om oppbevaring av råvarer, særlig kjøtt og fisk, ifølge avisa. De legger samtidig til at selv om det ble påvist 13 brudd, møtte Mar-a-Lago-kjøkkene «minstekravene».

Hvorvidt det beroliger medlemmene av golfklubben, som må punge ut med hele 200 000 dollar - 1,7 millioner norske kroner - i innmeldingsavgift, vites imidlertid ikke.

Oppbevarte kjøtt for varmt

Mar-a-Lago-kjøkkenet fikk pålegg om å utbedre feilene og manglene.

Dette var de alvorligste bruddene:

Fisken som skulle serveres rå, var ikke behandlet riktig før servering. Kjøkkenpersonalet fikk følgelig beskjed om å tilberede fisken umiddelbart eller kaste den.

To av kjøkkenets kjøleskap var for varme. Kjøttet som ble oppbevart i kjøleskapene, blir følgelig beskrevet som potensielt helsefarlig.

De andre bruddene var av mindre alvorlig karakter, som for eksempel at vannet i vasken de ansatte brukte for å vaske hendene, var for kaldt. Noen av hyllene i kjølerommet til restauranten var i tillegg rustne, ifølge rapporten Miami Herald gjengir.

Hvilested for presidenten

Donald Trump har, siden han ble sverget inn som president 20. januar, tilbrakt de fleste helgene sine på Mar-a-Lago.

I tillegg til å være et yndet ferie- og hvilested for presidenten tar han også med seg utenlandske statsledere som er på besøk, til luksuseiendommen. I forrige helg var Kinas president Xi Jinping med Trump til Mar-a-Lago.

Presidentens hyppige besøk er imidlertid ikke billige for de amerikanske skattebetalerne. Selve utgiftene for kost og losji tar presidenten selv, men sikkerhetsopplegget som følger med presidenten uansett hvor han reiser, koster flesk.

Ved Mar-a-Lago må kystvakta patruljere utenfor når presidenten befinner seg der. I tillegg kommer utgifter relatert til å flytte presidentapparatet til luksusresorten. Det omfatter en rekke sivile og militære medarbeidere.

Sheriff Ric Bradshaw i Palm Beach County, hvor Mar-a-Lago ligger, sier de lokale skattebetalerne har betalt 500 000 kroner om dagen i overtid til politiet for hver dag Trump er til stede på resorten.