May ber om nyvalg etter brexit-kaos: - Nå er det faen meg helt Texas

(Dagbladet): Hun er britenes statsminister, men ble ikke valgt til jobben. Det mandatet Theresa May fikk i fjor sommer da hun tok over David Camerons jobb, var å føre Storbritannia ut av EU etter at øyriket stemte for å forlate unionen.

Nå ber May Storbritannia avgi sine stemmer for å gi henne et forsterket, tydeligere og ikke minst demokratisk mandat til å lede Storbritannia. Og ikke minst et sterkere mandat til å framforhandle en endelig avskjedsavtale med det utskjelte, men fredsprisvinnende prosjektet EU.

Foran Downing Street 10 - statsministerboligen - kunngjorde May at valglokalene igjen skal holdes åpne 8. juni. Veien dit og fra september i fjor hvor hun sa klart og tydelig «nei» til et nyvalg, har vært preget kaos.

Kaotisk britisk politikk

- Nå er det faen meg helt Texas, sier Jan Erik Mustad, førstelektor ved Universitetet i Agder og Storbritannia-kjenner til Dagbladet.

Dagens kunngjøring fra May kroner en splittende og opprørende tid i britisk politikk etter brexit-avgjørelsen, mener Mustad. Selv etter folkeavstemningen om brexit, har Det britiske parlamentet sådd tvil om avgjørelsens legitimitet og følgelig hvorvidt den bør godkjennes i Det britiske parlamentet.

Labour (det britiske arbeiderpartiet) har uttalt at de kanskje ikke vil stemme for den fremforhandlede avtalen mellom Storbritannia og EU, Det skotske nasjonalpartiet truer med å trekke seg ut av den britiske unionen og Liberaldemokratene har sagt at de vil motarbeide den sittende regjeringen.

Attpåtil kom den en gang svært populære Labour-statsministeren Tony Blair på banen etter brexit var et faktum og sa at han ville jobbe for å oppheve avgjørelsen.

Selv i egne rekker har May måtte stri med tidvis uregjerlige typer som utenriksminister og brexit-general Boris Johnson og politiske feilsteg signert brexit-ministeren David Davis.

- Det har spriket i alle retninger. Og da er det vanskelig å forhandle fram en best mulig avtale med EU for Storbritannia, sier Mustad.

- Usikkerhetens tid

Mustad ble overrasket over Mays avgjørelse om å utlyse nyvalg. Det ble også Øivind Bratberg, førstelektor og statsviter ved Universitetet i Oslo.

- Det er saktens forståelig at hun gjør det, men det er uventet. Både fordi hun må gjennom en litt komplisert prosedyre for å få det til og fordi hun hele tida har sagt hun ikke ville avholde et nyvalg, sier Bratberg til Dagbladet.

May trenger nemlig tre fjerdedelers flertall i parlamentet for å utlyse nyvalget. Det er nærliggende å tro at hun vil få flertallet ganske enkelt. Labour-leder Jeremy Corbyn varslet noen minutter etter Mays tale at han ønsket nyvalget velkommen. I neste setning drev Corbyn valgkamp.

Det trenger han. På de fleste målingene ligger konservative May hele 21 prosentpoeng over Corbyns Labour. At britenes statsminister heter Theresa May også 9. juni ser svært nærliggende ut.

- Men vi lever i usikkerhetens tid og vi skal ikke forskuttere hvordan denne valgkampen ender opp, men den starter med et solid forsprang til De konservative, sier Bratberg.

Også Mustad er forsiktig med spådommer om framtida, og viser heller til resultater fra tidligere valg.

- Historisk og empirisk er det mer enn god nok margin til å vinne et valg, men vi skal være nokså forsiktig med å si noe definitivt. Den britiske velgerskaren er den mest uforutsigbare i hele Europa, sier Mustad.

Enda et EU-valg

Verken Bratberg eller Mustad har tro på at brexits skjebne er truet, men begge er klare på at valgresultatet kan få innvirkning på forhandlingene. Får May et like solid flertall som David Cameron fikk i 2015, stiller hun sterkere i forhandlingene.

- Da kommer hun til brexit-forhandlingene med en klar beskjed fra velgerne, i motsetning til da hun tok over. Da var velgerne tvetydige etter en kaotisk valgkamp, sier Bratberg.

I så måte kan dette valget, i likhet med folkeavstemningen i fjor, i bunn og grunn bli enda et valg om EU. Men, påpeker Mustad:

- Jeg tror nok ingen parlamentarikere kommer til å fortsette og rokke ved resultatet av folkeavstemningen. Det er som å skyte seg selv i foten, beinet, armer og hodet.