May utlyste nyvalg i Storbritannia. Så gikk hun i strupen på motstanderne

(Dagbladet): Det blir nyvalg i Storbritannia 8. juni i år. Det kunngjorde statsminister Theresa May foran statsministerboligen Downing Street 10 tirsdag ettermiddag.

Kunngjøringen kom bare øyeblikk etter at May hasteinnkalte den britiske pressen til trappene utenfor statsministerboligen.

- Jeg har nettopp ledet et regjeringsmøte hvor vi ble enige om at myndighetene bør utlyse et nyvalg 8. juni. Jeg vil forklare årsakene bak den avgjørelsen, hva som vil skje nå og valget det britiske folk står overfor når de skal avgi sin stemme, sa May.

Deretter forklarte hun at i den kommende tiden ville Storbritannia behøve «samhold, ikke splittelse».

Så gikk hun i strupen på sine politiske motstander.

Gikk ut mot «alle»

Salven var rettet mot alle de politiske fiendene til May og hennes parti De konservative.

- De siste ukene har Labour (det britiske arbeiderpartiet, journ.anm.) truet med å stemme mot avtalen vi kommer til å nå med EU. Liberaldemokratene har sagt at de vil jobbe for at regjeringens arbeid når en stillstand. Det skotske nasjonalpartiet sier de vil stemme mot lovforslag som formelt opphever Storbritannias EU-medlemskap. Og ikke-valgte medlemmer av overhuset (House of Lords) har lovt å kjempe mot oss under hele prosessen, sa May.

Statsministeren la deretter til:

- Hvis vi ikke avholder et valg nå, vil deres politiske spill bare fortsette.

Lovte noe annet i fjor

Avgjørelsen om å utlyse et nyvalg kommer overraskende på mange. May har selv sagt ved gjentatte anledninger at hun ikke ønsket å holde nyvalg før 2020.

I september i fjor var hun klar overfor BBC:

- Jeg kommer ikke til å utlyse nyvalg. Jeg har vært veldig klar på at jeg tror vi behøver tid og stabilitet for å kunne være istand til å håndtere utfordringene landet står overfor og avholdet valget i 2020.

Nå har statsministeren altså snudd helt.

For å utlyse nyvalg trenger May et trefjerdedels stort flertall i det britiske underhuset. Det har hun trolig allerede sikret. Labour-leder Jeremy Corbyn tok til Twitter kort tid etter pressekonferansen for å støtte Mays avgjørelse.

Corbyn blir i så fall Mays hovedmotstander under det kommende valget.

Tok over etter Cameron

May ble selv ikke valgt til posten som statsminister, men tok over etter at britenes forhenværende statsminister David Cameron gikk av i fjor sommer. Cameron gikk av etter at britene stemte for å forlate EU, avgjørelsen som har fått navnet brexit.

- Sist sommer, etter at landet stemte for å forlate EU, trengte Storbritannia sikkerhet, stabilitet og sterkt lederskap. Siden jeg ble statsminister har regjeringen levert akkurat det, på tross av spådommene om umiddelbar finansiell og økonomisk krise, sa May.

Cameron vant sin andre periode som statsminister i 2015. De konservative fikk rent flertall i Det britiske parlamentet. Cameron hadde da vært statsminister i fem år - som er én regjeringsperiode i Storbritannia.

Dagbladet oppdaterer saken.