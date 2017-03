Mays brexit-plan vedtatt i Parlamentet

Parlamentet har godkjent brexit-planen til statsminister Theresa May som gjør at hun kan utløse artikkel 50 i Lisboa-traktaten og starte forhandlinger med EU.

Vedtaket mandag kveld betyr at May har fått klarsignal fra Parlamentet til å starte Storbritannias utmeldingsprosess fra EU.

Underhuset vedtok lovforslaget til regjeringen for flere uker siden, mens Overhuset har ønsket endringer. Disse endringene ble imidlertid nedstemt i Underhuset mandag, og da forslaget kom i retur til Overhuset senere på kvelden, sa også Overhuset ja.

Nå trengs det kun grønt lys fra dronning Elizabeth, og det kan komme allerede tirsdag.

Slutten av mars

Mays mål har vært at artikkel 50 skal utløses innen slutten av mars, slik at den to år lange utmeldingsprosessen kan starte.

Før mandagens behandling i Parlamentet ble det spekulert på om May kom til å utløse artikkel 50 allerede tirsdag, såfremt Overhuset godkjente Mays brexit-plan uten endringer senere mandag kveld.

Men avisa The Guardian skriver at May har sørget for å punktere alle spekulasjoner, og at det fortsatt ligger an til at hun vil trykke på utmeldingsknappen i slutten av mars. Avisa har ikke oppgitt noen kilde for opplysningene.

Fryktet sterke føringer

Brexit-minister David Davis ba tidligere på dagen parlamentarikerne om ikke å si ja til endringene fordi de vil "binde Mays hender".

Både i Mays konservative parti og opposisjonspartiet Labour er det representanter som ønsker at Parlamentet skal ha det endelige ordet når det gjelder brexit. Det ville betydd at Parlamentet ville kunne si nei til brexit hvis det ikke foreligger en akseptabel avtale mellom Storbritannia og EU etter den to år lange forhandlingsprosessen.

May ønsker på sin side at Parlamentet skal få stemme over den framforhandlede avtalen, men hvis avtalen blir nedstemt, vil Storbritannia forlate EU uansett.

(NTB)