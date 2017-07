Mays regjering vil gi 12 måneders amnesti til Grenfell-beboere. Labour kaller det «grotesk»

(Dagbladet): I etterkanten av den voldsomme brannen i Grenfell Tower i London, har flere organisasjoner gitt uttrykk for at de er bekymret for at flere av beboerne i den nedbrente blokka ikke tør å kontakte myndighetene for å få hjelp, skriver The Independent.

Grunnen skal være at flere av dem har tatt seg inn i landet ulovlig, og at de dermed må besvare ubehagelig spørsmål når de ber om hjelp.

Amnesti

Statsminister Theresa May sa i det britiske parlamentet at regjeringa ikke ville bruke tragedien som en mulighet til å sjekke opp i om personene hadde tatt seg inn i landet på lovlig vis eller ikke.

Nå er det derimot klart at regjeringa går inn for et 12 måneders amnesti. Alle som ønsker hjelp i kjølvannet av brannen må registrere seg, og etter de tolv månedene må de forholde seg til innvandringsreglene.

Hva som skjer med dem da vil, ifølge Downing Street, «avhenge av omstendighetene».

- Regjeringa har vært tydelig på at vår prioritet er å sikre at ofrene for denne tragedien får tilgang til det de trenger, uavhengig av innvandringsstatus, sier innvandringsminister Brandon Lewis, ifølge BBC.

- Denne amnestiperioden for dem som var direkte påvirket av brannen vil gi de overlevende tid til å takle de ekstremt vanskelige omstendighetene de befinner seg i og å starte gjenbyggingen av livene sine mens de vurderer sine muligheter, i tillegg til å hjelpe politiet og andre med deres spørsmål om brannen.

- Grotesk

Regjeringas 12-månedersamnesti får lunken mottakelse blant opposisjonen og organisasjoner som jobber for brannofrene.

- Noen overlevende har mistet alt i denne forferdelige tragedien. Alt de eier, hjemmet sitt og sine nærmeste. At de på toppen av dette skal kunne bli deportert seinere er grotesk, sier skygge-innenriksminister Diane Abbott fra Labour.

Hun mener myndighetene burde gi permanent oppholdstillatelse til de som ble rammet av brannen.

Jolyon Maugham, en kjent advokat som stiller opp gratis for brannofrene, sier «man kan ikke egentlig kalle dette amnesti».

- Regjeringa tilbyr å ikke deportere deg med en gang, hvis du gir dem muligheten til å deportere deg seinere. Det er vanskelig å se at regjeringa skal få det svaret de sier de ønsker, sier Maugham.

- For udokumenterte innvandrere, som vet hva slags skjebne som venter dem etter 12 måneder, så betyr dette «tilbudet» ingenting. Det eneste meningsfulle tilbudet ville være et fullstendig amnesti med alle rettigheter til å bli værende, sier Karen Doyle, talsperson for «Movement for Justice».

Derfor frykter de som jobber for ofrene at flere av dem vil vegre seg for å be om myndighetens hjelp, rett og slett av frykt for å bli deportert om ett år.

14 familier huset

Så langt har 14 av de 158 familiene som er rammet fått tilbud om, og sagt ja til, midlertidig bosted.

19 familier «har ikke vært klare til å ta stilling til det», mens andre venter på å bli tilbudt et sted og bo. I tillegg bor mange fremdeles på hotell.

Ifølge boligminister Alok Sharma er det også noen beboere som «mangler tillit» til myndighetene.

Minst 80n personer mistet livet i brannen i Grenfell Tower 14. juni. Tidligere denne uka opplyste politiet at de hadde gjort 87 funn inne i blokka, men at det ikke er ensbetydende med 87 forskjellige personer.

- Jeg kan ikke si noe om hvor mange mennesker vi har funnet før rettsmedisinerne har godkjent arbeidet med identifisering, sa Stuart Cundy ved politiet i London til The Guardian.