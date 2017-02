McCain: - Det å stenge den frie pressen, er det første diktatorer gjør

John McCain tar et indirekte oppgjør med Donald Trumps stadige angrep på pressen.

Don't believe the main stream (fake news) media.The White House is running VERY WELL. I inherited a MESS and am in the process of fixing it. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) February 18, 2017

- Det er slik diktatorer starter, sier han om det å stenge den frie pressen.

I et intervju med NBC News understreker den republikanske politikeren at uten en uavhengig presse, frykter han at «mange av våre individuelle friheter med tiden vil gå tapt».

- Vi må lære av historien

Intervjuet er gitt under helgas sikkerhetskonferanse i München, der McCain deltar. Den amerikanske politikeren framholder at han ikke refererer til Trump som en diktator, men han sier samtidig at angrep på journalister som stiller spørsmål ved dem som sitter med makta, vanligvis er et kjennetegn på eneveldige regjeringer.

- Når du ser på historien, er det å stenge pressen det første diktatorer gjør. Jeg sier ikke at president Trump forsøker å bli en diktator. Jeg sier bare at vi må lære av historien, sier McCain.

Intervjuet blir publisert etter at Trump kalte enkelte medier, som NBC News og CNN, for «det amerikanske folkets fiende» i en Twitter-melding fredag.

Flynn måtte gå

Trumps Twitter-melding kom etter en uke der presseoppslag har ført til handlinger fra Det hvite hus.

Tirsdag ble det kjent at Michael Flynn var ferdig som nasjonal sikkerhetsrådgiver.

Flynns avgang kom 18 dager etter at Trump ble gjort klar over at Flynn ikke hadde fortalt sannheten om samtalene med Russlands ambassadør. Ifølge ABC News fikk ikke visepresident Mike Pence beskjed om dette før 9. februar, omtrent to uker etter at Trump selv ble klar over problemet.

- At visepresidenten ble villedet, var kjernen her, sa Kellyanne Conway, en av Trumps rådgivere, om avgjørelsen overfor TV-kanalen NBC.

- Ville vært deres største tilhenger

Torsdag denne uka holdt Donald Trump pressekonferanse i Det hvite hus, den første pressekonferansen siden presidentinnsettelsen.

Her hevdet han flere ganger at han har fått til mer enn noen av forgjengerne sine, og snakket om hvordan pressen er full av hat, og kategorisk unngår å skrive om alt det gode han får til.

- Jeg vil se en ærlig presse. Men folk tror ikke på dere lenger. Kanskje jeg har noe med det å gjøre, jeg vet ikke. Men hvis dere bare fortalte sannheten, så ville jeg vært deres største tilhenger. Men når dere, for eksempel CNN, skriver utelukkende negative saker om meg, så..

(Dagbladet/NTB)