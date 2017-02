(Dagbladet): Da flere republikanere, med speaker Paul Ryan i spissen, nektet å støtte Donald J. Trump foran fjorårets valg, ble John McCain mektig irritert.

- Jeg kan ikke konkludere med noe annet enn at det er stor distanse mellom partitoppene og det amerikanske folket. Vi politikere må lytte til folket, noe annet ville ha vært idiotisk, sa Arizona-senatoren på et tidspunkt der Trump ledet stort foran Ted Cruz og Marco Rubio.

- Ofte selvmotsigende

Siden den gang har mye hendt.

I oktober trakk republikaneren sin støtte til Trumps valgkamp, mye grunnet sistnevntes «grab them by the pussy»-uttalelse.

Nå retter McCain igjen skyts mot sin partikollega, ifølge The Guardian.

- Presidenten er ofte selvmotsigende. Så vi har lært å følge med på hva han gjør istedenfor det han sier, sa den tidligere presidentkandidaten fredag på en sikkerhetskonferanse i München.

Reagerer på Flynn-saken

Den nå 80 år gamle politikeren reagerer særlig på Michael Flynn-saken. Flynn var Trumps nasjonale sikkerhetsrådgiver fram til han gikk av denne uka.

Dette grunnet at han holdt samtaler med den russiske ambassaden skjult for blant annet visepresident Mike Pence, noe McCain mener reflekterer et dypere problem ved Trump-administrasjonen, ifølge The Guardian.

McCain beskriver også Trump-administrasjonen som rotete, og mener at de siste ukenes framferd er et skifte fra grunnverdiene til Nato.

- Alliansens grunnleggere ville blitt skremt over at de ikke klarer, og til og med ikke vil, skille løgn fra sannhet, skal lederen for United States Senate Committee on Armed Services ha uttalt.

Avviste russisk samarbeid

Uttalelsene til McCain kommer etter en tid med uvante signaler fra USA. Blant annet har Trump snakket varmt om Russlands president Vladimir Putin.

De kommer også samtidig som et G20-møte i Bonn. Der har utenriksminister Rex Tillerson og forsvarsminister James Mattis understreket hvor USA står i verden.

- Trump gikk inn i jobben med full støtte til Nato, sa Mattis på møtet der han også avviste et nærtstående militært samarbeid med Russland, ifølge Reuters.