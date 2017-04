McDonald’s frifunnet etter krangel om burgere til 10 kroner

(Finansavisen): To franchisetakere hos McDonald’s krevde 6 millioner kroner i erstatning fra kjeden. De mente de ble presset til å selge billigburgere med tap i flere år.

Franchistakerne Carpe Diem Invest og Sito har tidligere tapt i Oslo tingrett, nå har McDonald’s også vunnet saken i Borgarting lagmannsrett, skriver Finansavisen.

I dommen heter det at det ikke er noe som tilsier at burgerkjeden har opptrådt illojalt eller erstatningsbetingende mot franchisetakerne.

Ifølge avisen har stridens kjerne vært hamburgere og cheeseburgere til 10 kroner stykket. Priskampanjen ble satt i gang i 2009 og ble ikke stoppet av enkelte franchisetakere før i 2014.

I retten fremsatte franchisetakerne påstander om omfattende «fryktkultur» i McDonald’s. Ingen turte å si imot ledelsens prispolitikk, fordi de var redde negative usaklige reaksjoner.

- McDonald's har lært noe

Advokat Sigurd Knudtzon i Simonsen Vogt Wiig, som representerte franchisetakerne, sier at opptredenen til McDonald’s var i strid med konkurranseloven, og at dommen også bekrefter en kultur som gjør at franchisetakere ikke tør å si ifra mot McDonald’s interesser.

- Likevel mener lagmannsretten at franchisetakerne må ta ansvaret når de ikke sier ifra om negative forhold, selv om dette kan få negative konsekvenser. Det er lærdommen av denne dommen, sier han til Finansavisen.

– Det bør nevnes at det synes som at McDonald’s har lært noe av denne saken ved at deres opptreden er bedret, legger han til.

McDonald’s kommunikasjonsdirektør, Erik Lødding, besvarte ikke Finansavisens gjentatte henvendelser torsdag.

