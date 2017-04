(Dagbladet): - Denne rapporten viser at kontrakten aldri burde vært inngått, sier Lan Marie Nguyen Berg (MDG), byråd for miljø og samferdsel i Oslo til Dagbladet.

Søppelkrisa som herjet Oslo fra oktober medførte titusener av klager og søppel som fløt i Oslos gater.

I dag kom konklusjonen til granskningsrapporten som har sett nærmere på søppelkrisa i Oslo. Og konklusjonen er knusende klar: Veireno burde aldri ha fått ansvar for søppeltømmingen i Oslo.

- Gjorde oss sårbare

- Rapporten viser at denne kontrakten ikke var gjennomførbar, sier Berg, som mener at Oslo kommune nå bør lære av søppel-krisen.

- Kontrakten gjorde oss veldig sårbare. Veireno priset seg for billig. Det var aldri realistisk at de skulle klare å hente søppelet i Oslo for denne prisen. De hadde ikke mulighet for å bære de reelle kostandene. Denne prosessen inneholdt en rekke beslutninger som til sammen utgjorde en stor risiko, sier Berg.

- Men burde ikke dere forstått dette tidligere? Gjorde dere noen feil i denne prosessen?

- Alle kan lære noe av en slik prosess, men jeg fikk aldri noen indikasjoner på at det skulle bli noen problemer når Verieno skulle ta over avfallshåndtering i oktober, sier Berg.

Brøt arbeidsmiljøloven

Dagbladet avdekket i februar hvordan Veireno i løpet av få måneder brøt arbeidsmiljøloven over 2000 ganger. Som følge av lovbruddene ble Veireno kritisert i to tilsynsrapporter fra Arbeidstilsynet, og politianmeldt to ganger. Den siste gangen ble Veireno-sjef Jonny Enger også politianmeldt personlig. Dagbladet får opplyst fra Follo-politiet at etterforskningen i saken fortsatt pågår.

Dagbladet avdekket også at informasjonen som Renovasjonsetaten ga til byråden om hvorvidt Veireno brøt arbeidsmiljøloven, i realiteten kom fra Veireno selv.

Manglet kontroll

Deloitte bekrefter nå i sin rapport at Renovasjonsetaten manglet kontroll, og ikke i tilstrekkelig grad kvalitetssikret informasjonen de fikk om arbeidsforholdene i Veireno.

I rapporten kommer får renovasjonsetaten kritikk for å ikke ha gjort noe med de ulovlige arbeidsforholdene langt tidligere.

- Burde ikke dere nå også se på andre kontrakter Oslo kommune har?

- I denne rapporten har vi bare sett på renovasjonskontrakten. Den utgjorde over en halv milliard, og størrelsen tilsier at vi burde granske hvorfor det gikk så galt, sier Berg.

- Men kan dere garantere at dere ikke går på en ny kontrakt-fadese igjen?

- Vi skal lære av denne rapporten og sikre at vi ikke stiller oss i en slik situasjon igjen, lover Berg.

Sammensatte grunner

Deloitte peker i rapporten også på flere og sammensatte årsaker til at søppelkrisa i Oslo oppsto:

• Mangler i utformingen av tilbudet: «Etter Deloittes mening har Renovasjonsetaten valgt bort flere mekanismer i anskaffelsen som samlet eller enkeltvis kunne redusert risiko for svikt i leveransen», heter det i rapporten.

• Krevde ikke nok dokumentasjon: I anbudsprosessen ble det ikke stilt krav til leverandørene om «å dokumentere en driftsmodell som ivaretok oppdragets leveransekrav og sammenhenger med hensyn til ruter, mannskap, biler, etc., som grunnlag for kontraktstildeling», ifølge rapporten.

Deloitte mener videre at Renovasjonsetaten ved kontraktoppstart ikke hadde sørget for at etaten visste at Veireno hadde en forsvarlig dekning av personell og rutedimensjonering i forhold til lagsammensetning og arbeidsbelastning per lag. Etaten manglet dermed dokumentasjon på at oppdraget var «realistisk gjennomførbart» fra Veirenos side.

• Mangler i kompetansen: «Dersom Renovasjonsetaten hadde utnyttet renovasjonsfaglig kompetanse i etaten på en bedre måte ville etaten etter Deloittes mening tidligere avdekket manglende sammenheng mellom ressurser som var nødvendig for oppdraget og Veirenos tilbud», heter det i rapporten.

• Burde ikke tillatt endring av skiftordninger: Deloitte mener styringsgruppa tok valg som fikk konsekvenser for leveransesikkerheten. «Dette gjaldt beslutning om tillatelse til skiftordninger og valg om å ikke tilrettelegge for flere leverandører», skriver Deloitte.