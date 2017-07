MDG over sperregrensen på ny måling

DG går fram med 0,5 prosentpoeng til en oppslutning på 4,1 prosent på en fersk meningsmåling.

De grønne ville dermed fått sju mandater på Stortinget, basert på partimålingen InFact har gjort for VG. Det er like mange som SV har i dag.

–Det betyr at vi har en gruppe på Stortinget som kan jobbe på veldig mange forskjellige politikkområder, og at vi kan ha innflytelse på hvem som blir den neste statsministeren, sier MDG-talsperson Une Aina Bastholm til avisen.

Partiet ligger også tett oppunder sperregrensen på en måling Norfakta nylig gjorde for Klassekampen og Nationen. Der lå partiet an til 3,9 prosents oppslutning.

Rødt og Frp går mest tilbake på søndagens VG-måling. Partibarometeret er heller ikke noe å juble for for Venstre, som på ny havner under sperregrensen. På den andre siden er det Høyre og Senterpartiet som går mest fram.

Øvrige partier: Rødt 2,8 (-0,7), SV 4,5 (0), Ap 31,9 (-0,5), Sp 13,0 (+1,2), MDG 4,1 (+0,5), V 3,5 (+0,3), KrF 4,6 (-0,2), Høyre 21,1 (+0,6), Frp 11,9 (-0,6), andre 2,7 (-0,6).

Tallene er i prosent med endringer fra juni. Feilmarginen er på 1,7 prosent.

