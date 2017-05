MDG-politiker ny rovdyrsjef på Østlandet: - Det kan hende at noen rynker på nesa

(Dagbladet): Fylkestingsrepresentant i Miljøpartiet De Grønne (MDG) i Akershus, Øyvind Solum, er valgt til leder for rovviltnemnda i Oslo, Akershus og Østfold, melder NRK.

Øyvind Solum er fylkestingsrepresentant i Akershus, kommunestyrerepresentant på Nesodden og partiets 3.-kandidat fra Akershus i stortingsvalget til høsten.

Dette er første gang Miljøpartiet De Grønne har ledervervet i en av de regionale rovviltnemndene.

- Vi kan ikke ha en fryktbasert rovdyrpolitikk. Man kan ta inn i en vurdering av en sak at ulven påvirker et lokalsamfunn, men det kan slå like mye andre veien, at noen ønsker at det er rovdyr i skogen. Det er også et argument, sier den nye lederen av rovviltnemnda i de tre østlandsfylkene.

Solum mener at det ikke er nok å se blindt på bestandsmålet i Rovviltforliket, og at det er mulig å gjøre andre tiltak enn å skyte ulv for å minske konflikt.

- Flere blir bitt av hund

De regionale rovviltnemndene vedtok i fjor høst en samlet lisensfellingskvote på 47 ulver for vinteren 2016-2017, 24 av disse innenfor ulvesonen. Vedtaket ble klaget til Klima- og miljødepartementet, som reduserte kvoten til 15 ulv og kun utenfor ulvesonen.

Når man i fjor vedtok å felle så mange ulver som man gjorde, forteller Solum at han påpekte overfor nemnda i Oslo, Akershus og Østfold at vedtaket ikke var i tråd med Bernkonvensjonen og Naturmangfoldloven, og dermed trolig ulovlig. MDG-politikeren mener at vedtakene framover må begrunnes på en annen måte.

- Det er flere som blir bitt av hund eller skadet av elg, enn som blir skadet av ulv. Alt i naturen er potensielle farer, men vi kan ikke lage en park av naturen for å unngå alt som er farlig, sier Solum.

- Kan hende noen rynker på nesa

Ifølge Justisdepartementets lovavdeling var det ikke hjemmel i Naturmangfoldloven eller Bernkonvensjonen for å felle ulv i fire ulverevirer der rovviltnemndene høsten 2016 åpnet for felling, fordi det ikke foreligger tilstrekkelig dokumentert skadepotensial på husdyr og tamrein.

- Hva tror du Senterparti-folk tenker om en MDG-mann som leder i Rovviltnemda?

- Det kan hende at noen rynker på nesa over dette. Men vi har et flerpartisystem, og det er viktig at man har folk fra flere partier i nemder og i lederverv. Jeg må også forholde meg til det nemda bestemmer, sier Solum, som er bosatt på Nesodden.

Parlamentarisk leder i Senterpartiet Marit Arnstad, kan fortelle Dagbladet at hun har forhåpninger om at MDG-politiker Solum holder seg til Stortingets vedtak og til Rovviltforskriften i sitt nye lederverv.

- Det er jeg spent på om han er vilig til å forholde seg til. Er man over Stortingets bestandsmål må man ta ut dyr, og da må lederen av rovviltnemnda være villig til det, sier Arnstad.

Rovviltnemdene skal vurdere

Etter et halvår med ulvebråk, har klima- og miljøminister Vidar Helgesen (H) i april med på å endre rovviltforskriften, slik flertallet i Stortinget har bedt om.

Målet med en ny forskrift er at distriktspolitiske hensyn skal bli vektlagt når man skal bestemme hvor mange ulv som skal felles under lisensjakt. Det er derimot uklart hva dette vil bety i praksis. Det er opp til hver enkelt rovviltnemnd å vurdere fra situasjon til situasjon.

Solum tror han må være med på noen avgjørelser som ikke er i tråd med hans egne og MDG sine ønsker. Det tror han ville kunne frustrere dem som ønsker flere rovdyr.